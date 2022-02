Lamberto Sposini compie 70 anni e Massimo Giletti senza freni dice: “La sua ex moglie è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Lamberto Sposini compie 70 anni e tanti amici sono voluti correre a fargli gli auguri, chi sui social, chi invece di persona. Uno tra tutti, il conduttore Massimo Giletti il quale ha voluto fare un gesto bellissimo nei confronti del conduttore che da diversi anni ormai per problemi di salute è lontano dalle telecamere e dai riflettori. In seguito ad un ictus che ha colpito Lamberto Sposini, proprio mentre si trovava al lavoro e alla conduzione di un suo programma, si è ritirato a vita privata. Nonostante sia riuscito a superare la grave crisi, Lamberto ha continuato ad avere e continua oggi ad avere dei problemi di salute. Ad ogni modo, la sua famiglia e gli amici più sinceri e veri non lo hanno mai lasciato da solo.

Lamberto Sposini compie 70 anni, gli auguri speciali dei suoi amici e colleghi

Lamberto Sposini compie 70 anni ed un suo grande amico, oltre che collega ha fatto sapere di essere pronto ad andare a riabbracciarlo. Il conduttore spegnerà ben 70 candeline il prossimo 18 febbraio e Massimo Giletti ha deciso di andare da lui per trascorrere un pò di tempo insieme e fargli gli auguri di persona.”Andrò a Milano per il suo compleanno, andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento”. Queste ancora le parole dichiarate da Massimo nel corso di un’intervista che ha rilasciato a l’Adnkronos.

Massimo Giletti decide di andare a fargli gli auguri di persona

I due sono amici da tantissimi anni ormai ed oltre il lavoro che li accomuna, ci sarebbe anche un’altra passione, ovvero la Juventus. I due però, condividono anche l’amore per l’arte contemporanea. “La nostra amicizia si basava su uno scambio continuo, ci sentivano quasi tutti i giorni Si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga carriera in Rai. Era stato allontanato ed io intervenni con l’allora direttore Fabrizio del Noce. Ritornò alla conduzione della ‘Vita in diretta’”. Questo ancora quanto aggiunto dal conduttore.

Le parole di Massimo

Purtroppo Lamberto dal 2011 conduce una vita davvero molto particolare, dopo i gravi problemi di salute che ha avuto. “Lamberto non è stato mai abbandonato. La sua ex moglie Sabina Donadio, madre della seconda figlia, sta facendo un lavoro straordinario. Lo sostiene, gli sta vicino, lo accudisce. La sua vita è stata completamente stravolta dalla malattia di Lamberto e da questi anni di dolore. Un esempio di devozione e amore. Andrò a Milano anche per ringraziarla personalmente”. Queste ancora le parole del conduttore che sembra tenerci tanto a Lamberto.