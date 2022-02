Michelle Impossible, Ilary Blasi fa un monologo e lancia delle frecciatine alla padrona di casa

0 SHARES Condividi Tweet

Mercoledì 16 febbraio è andata in onda la prima puntata dello show di Michelle Hunziker. Tantissimi sono stati i momenti cult della serata, tanti gli ospiti e diversi colpi di scena. Uno tra tutti quando in studio è entrato il suo ex marito Eros Ramazzotti che ha accettato così il suo invito dando luogo ad un siparietto davvero tanto divertente ed emozionante. Un altro dei momenti davvero molto interessanti della serata è stato quello in cui ospite in studio è arrivata Ilary Blasi.

Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti ospite nello show di Michelle Hunziker

La moglie di Francesco Totti è arrivata ed ha stupito tutti con un monologo molto sincero, schietto ed anche ironico. Nelle sue parole si è individuato anche un vero di sarcasmo. Insomma, il suo monologo è stato da una parte serio, dall’altro improntato sull’ironia e sarcasmo. Sembra che non siano mancate delle frasi che sono state viste come una sorta di frecciatina nei confronti della conduttrice. “Io sono qui stasera, non ho capito bene il motivo… Arrivo dopo Gerry, Maria ed Eros, un po’ scomoda come posizione”. Queste le parole di Ilary che in qualche modo, hanno anticipato un pò quello che sarebbe stato il suo intervento.

Il monologo di Ilary Blasi e le “frecciate” a Michelle

Ad ogni modo, la moglie di Totti avrebbe aggiunto “Posso però raccontarvi com’è Michelle privatamente, ma è un po’ difficile visto che è sempre qui sul palco”, ha continuato Ilary: Quest’ultima però non si sarebbe limitata a questo, ma avrebbe ancora aggiunto “Vi posso dire che Michelle ha diverse fisse. Mi chiamava per questo show e mi diceva: ‘Vieni, ci ammazziamo dalle risate’. Io: ‘Sì, però dimmi cosa devo fare’. Lei mi fa: ‘Ma sai Ilary, io sono svizzera’. ‘No, tu sei una rompic…i’”. Ole!”. Le sue parole però non hanno proprio convinto tutti i telespettatori che hanno notato qualcosa di strano nelle sue parole. “Poi un’altra fissa sua è lo sport. Su Instagram ti svegli e c’è lei con ste faccia sempre carica, tonica che ti invita a fare sport. Pure io mi sveglio e faccio sport, ma non è che rompo le pa..le al prossimo. Anche meno Michelle”. E non finisce qui, visto che poi Ilary avrebbe anche affrontato un altro tema, ovvero quello dei figli di Michelle e dei loro nomi.

La moglie di Ilary da spettacolo, poi alla fine del monologo bacia sulla bocca Michelle

“E poi a lei si perdona tutto. Lei le chiama Aurora, Sole e Celeste come il firmamento. Io li chiamo Isabel, Chanel e Christian. Va bene, su Chanel ho esagerato, ma mi hanno fatto un mazzo tanto. A lei nulla. Poi, sposata con Eros e canta. E che fa? Ha pure inciso un album. Immaginatevi se io avessi giocato a calcio”. Le vere frecciatine sono però arrivate sul finire del monologo, parlando della vita privata della conduttrice.“Lei, due matrimoni, questi amori da favola, idilliaci, fiabeschi… Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che mi sono lasciata”. Con queste parole poi Ilary ha scherzato insieme a Michelle e infine ha dato un bacio alla collega.