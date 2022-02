Blanco, la giornalista gli fa una domanda e interviene Mahmood che la blocca: “No, non diciamo …

0 SHARES Condividi Tweet

Blanco dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano Brividi, sembra stia vivendo dei giorni parecchio impegnativi. Sicuramente il grande successo ottenuto in questa edizione del Festival in coppia con Mahmood ha fatto si che la vita del giovane diventasse ancora più frenetica rispetto a qualche settimana fa. La fama di Riccardo Fabbriconi, questo è il suo vero nome, sembra abbia raggiunto livelli davvero straordinari. Ad ogni modo, inevitabilmente a finire sotto i riflettori in queste ultime settimane sembra sia stata anche la sua vita privata.

Blanco e l’indiscrezione sulla sua storia d’amore con Giulia

Sappiamo bene che Blanco è fidanzato con una ragazza di nome Giulia. Di lei non abbiamo molte informazioni, perchè non farebbe parte del mondo dello spettacolo. Una cosa sembra essere certa, ovvero il fatto che i due stiano insieme da ormai diverso tempo, ancora prima che Blanco diventasse famoso. Ad ogni modo, in quest’ultimo anno Giulia è stata da sempre al suo fianco e lo ha seguito sempre in tutto e per tutto, anche durante questa bellissima esperienza al Festival di Sanremo. In diverse occasioni lo stesso Blanco ha fatto sapere di essere fidanzato e soprattutto tanto innamorato della sua fidanzata ed effettivamente i due sono apparsi molto affiatati.

Durante un’intervista alla domanda sei felice in amore, Blanco risponde inaspettatamente

Ad ogni modo, in queste ultime ore sembra si sia diffusa una notizia, secondo la quale tra i due sarebbe cambiato qualcosa proprio nell’ultimo periodo. Si parlerebbe di una crisi, tra Fabbriconi e Giulia. Ma cosa c’è di vero? A parlare del suo rapporto con la fidanzata è stato proprio Blanco nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Rtl 102.5. E’ stata la speaker radiofonica che ad un certo punto dell’intervista avrebbe fatto una domanda a Blanco riguardo la sua relazione sentimentale. Nello specifico è stato chiesto al cantante se fosse felice in amore. Da questa domanda del tutto spontanea e senza un doppio fine, però, sarebbe uscita un’indiscrezione che ha dell’incredibile. Nel rispondere Blanco avrebbe innanzitutto fatto un lungo respiro di sollievo e poi avrebbe risposto “Alti e bassi“.

Crisi con la fidanzata Giulia?

A quel punto, davanti alla risposta del tutto spontanea ma inaspettata, la speaker avrebbe cercato di indagare, chiedendo ancora “Quanto tempo è che sei fidanzato?”. A quel punto Blanco avrebbe risposto “Comunque un anno”. Avendo notato qualcosa di strano, la speaker avrebbe detto “Credo di aver toccato un tasto…”. A quel punto sarebbe intervenuto Mahmood, cercando di cambiare argomento e soprattutto sceso in aiuto del suo amico.“No, non diciamo queste cose. Ora è il momento della pubblicità”, queste le parole di Mahmood. Insomma, sembrerebbe che involontariamente Blanco abbia lanciato una vera e propria bomba sulla sua vita privata. Ma cosa sarà accaduto alla coppia che fino a pochi giorni diceva di amarsi alla follia?