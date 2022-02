Detto Fatto, Valerio Scanu al veleno contro Achille Lauro e Jonathan dice: “Alcune cose non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una vera e propria polemica quella sorta in questi giorni tra Valerio Scanu e Achille Lauro. Proprio nella giornata di ieri però, sembra che a commentare questa vicenda sia stato Jonathan Kashanian, il quale ufficialmente è entrato a far parte di questa storia. Ma che cosa è accaduto tra i due cantanti? Facciamo un po’ di chiarezza.

Polemica tra Valerio Scanu e Achille Lauro, ma cosa è accaduto?

Ebbene, sembra che lo scorso sabato sia andata in onda Una voce per San Marino, ovvero una gara canora che pare che sia stata indetta per la prima volta con un unico scopo. Quale? Lo scopo pare fosse quello di scegliere il cantante che sarebbe volato all’Eurovision Song Contest per rappresentare proprio il paese. A vincere questa gara canora è stato proprio lui Achille Lauro, reduce da un grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 2022 con il brano Domenica che è diventato la sigla di Domenica In. Ebbene, alla gara canora in questione, pare abbiano preso parte altri cantanti ovviamente, tra cui anche Valerio Scanu.

L’ex cantante di Amici contro Achille, le parole al veleno

E’ stato proprio lui che nella giornata di lunedì è stato ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, rilasciando delle dichiarazioni al veleno che ovviamente non sono piaciute ad Achille Lauro ed a tutti i suoi follower. In realtà a non aver condiviso queste dichiarazioni è stato anche Jonahthan che nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto sembra abbia voluto dire la sua. Valerio avrebbe detto di non essere un fan di Achille ma la cosa più grave è che avrebbe lanciato una frecciatina, facendo intendere che già ancora prima di conoscere il vincitore della manifestazione, circolassero delle voci sulla presunta vittoria proprio di Achille. E’ stato proprio questo quanto commentato da Jonathan.“Sono uscite ieri delle dichiarazioni di Valerio Scanu che è andato in giro ad insinuare dei dubbi, alcune cose non mi sono piaciute.” Queste le parole del conduttore ed ex gieffino.

Jonathan Kashanian interviene in questa vicenda e prende le parti di Achille

“Credo che Valerio si sia risentito sostenendo che non gli piace la canzone di Achille Lauro, a me preme dire che difendo me e la giuria, il presidente era Mogol ma c’erano nomi molto importanti per cui tutti ci mettiamo la mano sul fuoco.”. Questo ancora il punto di vista di Jonathan che non ha proprio apprezzato l’uscita di Valerio. “Domani verranno pubblicati i voti sul sito ufficiale in modo che tutti possono vederli, io credo che Achille abbia vinto veramente di poco quindi non era un vincitore annunciato sennò avrebbe staccato gli altri di tanto.” Ad ogni modo, Jonathan ha comunque spiegato di non aver nulla contro Valerio e di averlo anche presentato come una delle voci italiane più belle che abbiamo .