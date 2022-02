Mara Venier, lite furiosa con la figlia di Lamberto Sposini e poi a Domenica in …

0 SHARES Condividi Tweet

Ha compiuto 70 anni lo scorso 18 febbraio 2022 il celebre giornalista e conduttore televisivo italiano Lamberto Sposini. E proprio in occasione di tale evento la famiglia ha scelto di organizzare una piccola festa in compagnia delle persone più care. Una festa per pochi alla quale era presente anche la celebre conduttrice Mara Venier che secondo alcuni rumors sembrerebbe essersi resa protagonista di uno scontro con la figlia di Sposini. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Mara Venier alla festa di compleanno di Lamberto Sposini

Sono trascorsi molti anni da quando nell’aprile del 2011 il celebre giornalista Lamberto Sposini, proprio prima di andare in onda con La Vita in diretta, è stato colpito da un ictus ed emorragia cerebrale. Da allora l’uomo si è allontanato dal mondo della televisione per ritirarsi a vita privata ma nessuno l’ha mai dimenticato. Proprio in occasione del suo settantesimo compleanno gli amici più stretti si sono stretti attorno al celebre giornalista per festeggiarlo insieme alla famiglia. Un incontro di breve durata, per evitare che l’uomo potesse stancarsi molto, e durante il quale sembrerebbe essere accaduto qualcosa tra Mara Venier e la figlia di Sposini.

Scontro tra Mara Venier e la figlia di Lamberto Sposini?

Poche le persone invitate alla festa di compleanno di Sposini, tra queste oltre alla Venier anche Massimo Giletti ed Enrico Mentana. La conduttrice di Domenica In secondo alcuni rumors sembrerebbe essere arrivata alla festa in compagnia della responsabile del casting della trasmissione e proprio tale sua decisione non sembrerebbe essere piaciuta alla famiglia di Sposini. Ma la lite con la figlia del giornalista sembrerebbe essere nata in un secondo momento per altri motivi. E nello specifico a causa dell’idea della Venier di dedicare a Sposini una parte della puntata di Domenica In. Un omaggio all’amico e collega al quale la Venier ha più volte dichiarato di essere molto legata.

La figlia di Lamberto Sposini contro la celebre conduttrice di Domenica In?

L’affettuoso gesto della Venier nei confronti di Sposini non sembrerebbe essere stato accettato piacevolmente dalla figlia del giornalista che senza mezzi termini sembrerebbe aver dichiarato di non gradire l’idea della conduttrice di Domenica In e così la Venier ha rinunciato. Tutto ciò ha molto sorpreso la Venier e proprio da tale rifiuto sembrerebbe essere poi nato uno scontro. Sempre secondo alcuni rumors la conduttrice sarebbe stata addirittura accusata di voler semplicemente lucrare, e quindi guadagnare, su quelle che sono le attuali condizioni di salute del giornalista. E proprio tale accusa sembrerebbe aver fatto molto arrabbiare la Venier che secondo alcuni rumors avrebbe abbandonato il party piuttosto arrabbiata e senza salutare nessuno dei presenti. Il giorno del compleanno di Sposini la conduttrice ha poi condiviso una fotografia insieme al collega e amico scrivendo come hashtag “chidevecapirecapisca“. Le sue parole erano forse riferite proprio alla famiglia di Sposini?