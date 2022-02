Maurizio Costanzo, senza mezzi termini rivela “Non mi hanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore e giornalista il quale da un po’ di tempo a questa parte, svolge un ruolo molto importante per la società della Roma Calcio. Circa un anno fa era stato ingaggiato per assumere il ruolo di responsabile della comunicazione della società Giallorossa. Era stato proprio lui ad annunciare questa proposta che ha accettato con grande onore, essendo un tifoso della Roma praticamente da sempre. Adesso però a distanza di pochi mesi, Maurizio Costanzo è tornato a parlare, annunciando di aver dato le dimissioni. Ma per quale motivo il marito di Maria De Filippi ha deciso di tirarsi indietro? Che cosa è accaduto?

Maurizio Costanzo di dimette da responsabile della comunicazione della ROma

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, lo scorso anno Maurizio Costanzo era stato ingaggiato dalla società della Roma per ricoprire il ruolo di responsabile della comunicazione. Adesso però il marito di Maria De Filippi sembra aver dato le dimissioni raccontando anche i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione così tanto importante. Maurizio ha rilasciato nelle scorse ore una importante intervista al Corriere dello Sport, raccontando quindi che cosa è accaduto e per quale motivo ha deciso di lasciare questo incarico.

Ecco i motivi che hanno portato il conduttore a lasciare l’incarico

“Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma” . Queste nello specifico le parole dichiarate da Maurizio Costanzo il quale è sceso nei dettagli spiegando quindi motivi che lo hanno portato a prendere questa decisione, seppur a malincuore visto il grande amore che lo lega a questa società e squadra di cui è tifoso praticamente da tutta una vita.

Cosa è accaduto tra Maurizio e la Roma?

Sembra che Maurizio abbia lamentato il fatto di non essere stato in diverse occasioni informato sui fatti. “Avevo un contratto per occuparmi dello stadio, ma non venivo informato di nulla. Cosa stavo facendo? Ci sono stati mesi molto buoni, ma io non sono abituato a tenere un posto senza fare niente. Ho scritto ai Friedkin che non potevo più assolvere al compito che mi era stato assegnato”. Queste ancora le parole dichiarate dal conduttore.