Tiki Taka, Chiambretti fuori di sè con Zazzaroni e dietro le quinte i due …

0 SHARES Condividi Tweet

Qualcosa di veramente incredibile sembrerebbe essere accaduto nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka ovvero il celebre talk show interamente dedicato al mondo del calcio e nello specifico alla Serie A ma anche alle coppe europee. Secondo alcuni rumors infatti sembrerebbe esserci stata della tensione tra il conduttore Piero Chiambretti e uno dei suoi ospiti ovvero Ivan Zazzaroni. Ma, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Scontro a Tiki Taka tra Chiambretti e Zazzaroni?

Non tutti si sono resi conto della tensione, a Tiki Taka, tra il conduttore Piero Chiambretti e uno degli ospiti della trasmissione ovvero il celebre giornalista Ivan Zazzaroni. Ma, per quale motivo? Secondo quanto emerso da alcuni rumors sembrerebbe che tutto abbia avuto inizio in seguito ad un comunicato stampa letto dallo stesso Chiambretti e che riguardava una delle squadre di calcio italiane più importanti ovvero la Juventus. Stiamo nello specifico parlando di un comunicato attraverso il quale veniva annunciata la fine delle indagini per il caso delle plusvalenze portate avanti dalla Procura Federale.

Le parole di Zazzaroni e la rabbia di Chiambretti

Chiambretti ha quindi letto il comunicato con gioia, felice anche di poter dare una notizia che sicuramente ha fatto piacere a moltissime persone. Ivan Zazzaroni però ad un certo punto sembrerebbe essere intervenuto per fare una particolare precisazione. “Il comunicato è di un paio di ore fa”, queste nello specifico le parole espresse dal noto giornalista e commentatore sportivo ma anche direttore del Corriere dello sport e giurato all’interno di una delle trasmissioni più seguite del sabato sera ovvero Ballando con le stelle. Le sue parole però non sembrerebbero essere piaciute a Chiambretti che anzi al contrario sembrerebbe essere apparso piuttosto infastidito.

Scontro durante un fuorionda tra Chiambretti e Zazzaroni?

“Te lo devo dire scusami, è di un paio d’ore fa”, queste ancora una volta le parole espresse dal noto giurato di Ballando con le stelle ovvero Ivan Zazzaroni nei confronti del padrone di casa, ovvero Piero Chiambretti. Quest’ultimo lontano dalle telecamere, e nello specifico durante un fuorionda, sembrerebbe essersi avvicinato al collega chiedendo cosa stesse facendo. “Ma che cosa fai?”, queste le parole che Chiambretti sembrerebbe aver pronunciato prima di allontanarsi dallo studio. Quello che in molti adesso si stanno domandando è se dietro le quinte della trasmissione la discussione tra i due sia continuata arrivando allo scontro oppure no. Per scoprirlo non ci rimane che attendere, magari saranno proprio i diretti interessati a raccontare se e cosa è successo.