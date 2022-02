Oggi è un altro giorno, Valerio Scanu al veleno contro Achille Lauro: “A me piace la musica …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chi segue con costanza il programma condotto da Serena Bortone ovvero Oggi è un altro giorno saprà bene che tra gli ospiti fissi della trasmissione vi è anche Valerio Scanu. Stiamo nello specifico parlando del giovane cantante che nel 2009 ha partecipato al talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi classificandosi al secondo posto dietro alla cantante Alessandra Amoroso. Il giovane ha poi preso parte anche al Festival di Sanremo dove è riuscito ad ottenere la vittoria e si è fatto conoscere negli anni non soltanto per il suo talento ma anche per la sincerità con la quale è solito esprimere i suoi pensieri. Proprio di recente si è espresso su Achille Lauro lanciando al giovane artista una frecciatina di cui sta tanto parlando nelle ultime ore.

Frecciatina di Valerio Scanu ad Achille Lauro?

Valerio Scanu si è fatto conoscere nel corso degli anni per la sincerità con cui è solito esprimere i suoi pensieri su determinate situazioni e persone. Proprio di recente, all’interno del programma condotto da Serena Bortone, si è parlato della partecipazione di Achille Lauro all’Eurovision Song Contest e nello specifico ad esprimersi è stato Pino Stabioli che senza alcun timore ha dichiarato “Sono contento abbia vinto a San Marino. Proprio mi piace Achille, che devo fare?”. Ai telespettatori però non è passata inosservata la risposta di Valerio Scanu che alle parole di Strabioli ha risposto “Ognuno ha i propri gusti, a me invece piace la musica”.

Le parole di Valerio Scanu sulla partecipazione a ‘Una Voce Per San Marino’

Valerio Scanu ha poi proseguito il suo intervento nel programma condotto da Serena Bortone commentando la sua partecipazione al concorso Una Voce Per San Marino vinto proprio da Achille Lauro. Il cantante ha nello specifico raccontato che non si suonava dal vivo ma per tutti era presente una base però ha voluto precisare che invece si cantava live. Il giovane artista ha parlato di un ottimo livello tra i partecipanti sostenendo che tutti hanno cantato piuttosto bene. Poi ha concluso “C’è chi si è portato come scenografia i musicisti che facevano finta di suonare. Achille? Non soltanto lui. Io ho scelto una canzone per andare lì con piano e voce, proprio l’anti Eurovision, l’antitesi di tutto. Non mi sono adeguato allo stereotipo dell’Eurovision. Se sono arrivato penultimo? Sicuro non sono arrivato nei primi 10“.

Le parole di Scanu prima dell’esibizione

Prima di esibirsi ad Una Voce Per San Marino ecco che Valerio Scanu ha raccontato di come è nata l’idea di partecipare. Nello specifico a proporgli di mandare la candidatura sarebbe stato un suo amico, rivelando quindi che tutto sarebbe nato per caso. Il cantante ha poi parlato del brano scelto per l’occasione rivelando di averlo nel cassetto da un po’ di tempo ma di aver sempre avuto l’intenzione di farlo uscire soltanto nel momento considerato da lui più opportuno. “Si tratta di un pezzo che parla di amore e pace, ma non amore di coppia, ma di amore universale, cita la varie diversità, come le diverse religioni. Quindi è un insieme di quello di cui avremmo bisogno tutti oggi. La canzone finisce con ‘se il mondo fosse governato dalle mamme non ci sarebbero figli in guerra”, queste le sue parole.