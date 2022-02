Blanco senza mezzi termini su Mahmood: “il mio gesto per lui è stato di passione perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorse diverse settimane da quando su Rai 1 è andata in onda la finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo vinta dalla coppia formata da Blanco e Mahmood con il brano intitolato ‘Brividi’. I due giovani artisti hanno fin da subito conquistato il pubblico e ancora oggi, a distanza di qualche settimana dal loro trionfo, continuano ad essere i protagonisti di questo Festival. Sul palco del teatro Ariston hanno mostrato di essere molto complici, e proprio tale complicità ha fatto nascere alcuni dubbi. Ed ecco che ad intervenire sulla questione è stato nelle ultime ore proprio Blanco che intervistato da Vanity Fair ha cercato di spiegare che tipo di rapporto lo lega a Mahmood.

Blanco spiega il gesto fatto sul palco del teatro Ariston la prima sera del Festival di Sanremo

Riccardo Fabbriconi, conosciuto da tutti con lo pseudonimo Blanco, e Alessandro Mahmoud conosciuto invece con lo pseudonimo Mahmood sono stati i grandi protagonisti della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Sul palco del Teatro Ariston hanno portato il brano intitolato ‘Brividi’ che fin dal primo momento è subito piaciuto al pubblico tanto da essere riuscito ad ottenere la vittoria. Ma i telespettatori e il pubblico in sala hanno anche notato una certa sintonia e complicità tra i giovani artisti. Nello specifico a far nascere il dubbio che tra i due potesse esserci più che una semplice collaborazione sono stati gli sguardi che Riccardo e Alessandro si sono scambiati nel corso delle serate, ma soprattutto un gesto particolare fatto da Blanco nei confronti di Mahmood. Stiamo nello specifico parlando dello strattone che Riccardo ha dato ad Alessandro nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. Uno strattone seguito da un abbraccio che ha fatto sognare tanti loro fan.

Le parole di Blanco a Vanity Fair

Intervistato da Vanity Fair ecco che proprio Blanco è voluto intervenire sulla questione per spiegare il tipo di rapporto che lo lega al collega. “Strattonare e ad abbracciare Mahmood sul palco ha conquistato il pubblico? È stato uno sfogo, perché ad Ale voglio bene, ma è un rompi scatole. Voleva dire: oh, ce l’abbiamo fatta! Poi la gente si è fatta dei viaggi pazzeschi su quel gesto. È vero, è stato un gesto di passione. Anche in un’amicizia c’è la passione“, queste di preciso le sue parole.

Blanco innamorato della fidanzata Giulia

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair ecco che Blanco ha anche parlato della sua vita privata raccontando quanto fatto per arrivare ad oggi. “Scrivere musica mi ha cambiato la vita. Credo che ognuno abbia qualcosa su cui scommettere: bisogna tirare fuori gli attributi e provarci, qualsiasi cosa sia. Per la musica ho rinunciato al calcio, ero difensore centrale, mi chiamavano “fabbro”. Queste nello specifico le parole espresse da Riccardo Fabbriconi che ha poi raccontato di aver lasciato la scuola, anche se ha voluto precisare che è una cosa che sconsiglia a tutti. “Agli inizi succedeva che ogni minuto libero scrivevo, che lavoravo in pizzeria per potermi pagare lo studio di registrazione, che ho cantato anche alla Sagra della Porchetta, spero non salti mai fuori il video perché ero ubriaco. Il grande successo ha cambiato tutto, forse l’unico a non essere cambiato sono io. Il rischio, ora, è cambiare e sarebbe una cavolata perché il successo mi è arrivato proprio perché sono genuino”. Così Blanco ha continuato la sua intervista rilasciata a VanityFair e ha poi concluso parlando della fidanzata Giulia. “In amore c’è Giulia, una persona a cui tengo tanto”.