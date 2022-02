Amici, bomba su Raimondo Todaro: “Non conviene mettersi contro la Celentano perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ha lasciato Milly Carlucci e Ballando con le stelle per approdare all’interno di un nuovo programma e adesso, secondo alcuni rumors, il suo posto da insegnante potrebbe essere a rischio. Di chi stiamo parlando? Del celebre ballerino e insegnante di danza Raimondo Todaro. Ma, per quale motivo il suo posto ad Amici sarebbe a rischio? Facciamo un po’ di chiarezza.

Raimondo Todaro professore di Amici di Maria De Filippi

Tutti conoscono e nel tempo hanno imparato ad apprezzare Raimondo Todaro. L’uomo quest’anno ha scelto di lasciare il suo posto da ballerino nel programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle per occupare la cattedra di professore nel celebre e amatissimo talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ovvero Amici. Programma all’interno del quale ormai da molti anni vi lavora come ballerina professionista la moglie Francesca Tocca. Ad oggi però si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali il posto da professore per Todaro potrebbe essere a rischio. Ed il motivo sarebbe legato alle frequenti liti con la maestra Alessandra Celentano.

Gli scontri del professore con la maestra Alessandra Celentano

Chi nel corso dei mesi ha seguito Amici avrà sicuramente assistito in moltissime occasioni a degli scontri tra Raimondo Todaro e la maestra Alessandra Celentano. I due insegnanti di danza hanno litigato tante volte dimostrando di non provare molta simpatia l’uno per l’altro. I motivi degli scontri sono solitamente sempre gli stessi e nello specifico vi troviamo il modo di approcciare sia con gli allievi sia con il mondo della danza in generale. Secondo la maestra Alessandra Celentano gli allievi devono sempre dare il massimo, e proprio per tale motivo appare nella maggior parte dei casi molto severa. Raimondo Todaro invece al contrario In diverse occasioni ha mostrato nei confronti dei ragazzi una maggiore disponibilità.

A rischio il posto di Todaro ad Amici?

Proprio a causa dei continui scontri tra Raimondo Todaro e la maestra Celentano ecco che il posto del ballerino come professore all’interno del noto talent show potrebbe essere a rischio. O almeno queste sarebbero alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore. “A lui non conviene mettersi contro Alessandra perché così facendo rischia il posto. È già successo a tanti prima di lui”, questo nello specifico quanto è emerso nelle ultime ore. Nel corso degli anni sono stati infatti tanti i professionisti che hanno occupato la cattedra come professori e tra questi ad esempio Kledi Kadiu oppure ancora Steve La Chance, Timor Steffens ecc. Tutti però sono andati via tranne la maestra Celentano sempre rimasta al suo posto fin dall’inizio.