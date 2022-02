Berlusconi pronto a sposare la compagna Marta Fascina e la ex Francesca Pascale senza freni: “Se mi dovessero invitare …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ delle ultime ore la notizia secondo la quale il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe pronto a sposare la fidanzata Marta Fascina. La relazione tra i due sarebbe iniziata circa 2 anni fa e stando a quanto emerso nelle ultime ore il presidente sembrerebbe essere intenzionato a trasformarla in qualcosa di più sposando la compagna. A commentare la notizia sono stati in molti, e tra questi anche l’ex fidanzata di Berlusconi ovvero Francesca Pascale.

Silvio Berlusconi pronto a sposare la compagna Marta Fascina?

Nonostante la differenza di età tra Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina, lui 85 anni lei 32, i due sembrerebbero essere pronti a convolare a nozze. La notizia del presunto matrimonio tra il leader di Forza Italia e la giovane politica italiana sta facendo tanto discutere. E nello specifico ad intervenire sulla questione fornendo dei particolari sarebbe stato il quotidiano La Repubblica che a proposito della relazione tra Berlusconi e la Fascina avrebbe rivelato “il presidente vorrebbe in qualche modo formalizzarla”.

Le parole di Francesca Pascale

Tra coloro che si sono espressi sulla notizia in questione vi troviamo anche l’ex fidanzata del Presidente ovvero Francesca Pascale con la quale Berlusconi ha condiviso 10 anni della sua vita. I due infatti sono stati fidanzati dal 2009 fino al 2019. Nel 2020 hanno poi reso nota la notizia della fine della loro storia rivelando di essere rimasti legati da tanto affetto e da una profonda amicizia. La Pascale a proposito della notizia relativa al presunto matrimonio in arrivo tra Berlusconi e la Fascina si è espressa affermando “Auguri! Come al solito il ‘pres’ ci dimostra che l’amore non ha età. Ha quasi novant’anni, ma crede ancora nell’amore”. La Pascale sempre al quotidiano sopracitato ha poi dichiarato “Nessun rancore, sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità. Io gli voglio ancora bene, è stata la persona più importante in una fase difficile della mia vita, quando uno ha vent’anni e non è più nell’adolescenza e nemmeno nella maturità. Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile”.

Francesca Pascale e Berlusconi in passato vicini al matrimonio?

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Repubblica ecco che Francesca Pascale ha poi commentato quanto dichiarato nel 2014. Ai tempi la donna aveva infatti rivelato di aver chiesto diverse volte al compagno di convolare a nozze. E proprio a proposito di questo ha affermato“Era una chiacchiera, per i media. Poi certo, quando si è innamorati è normale pensare a qualcosa che unisca di più il rapporto. Ma poi si cresce e si cambia. Si cambiano anche sogni e obiettivi. Viva Dio!”.