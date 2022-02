Gerry Scotti, su una conduzione di Sanremo 2023: “Io ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti lo conosciamo per essere un grande conduttore televisivo il quale tra l’altro a breve tornerà con il programma lo Show dei Record. Di lui però in questi giorni se ne è parlato per una vicenda legata al Festival di Sanremo 2023. Si tratta soltanto di una indiscrezione nonostante comunque sia quasi ufficiale la conduzione di Amadeus per il quarto anno consecutivo. Ad ogni modo, di questo e anche di tanto altro ne ha parlato lo stesso Gerry Scotti nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale Chi. Ma cosa ha riferito il noto conduttore?

Gerry Scotti spiega come è arrivato il successo

Gerry Scotti in questi giorni ha rilasciato una importante intervista in attesa di tornare con uno dei suoi programmi più importanti e più visti. Stiamo parlando de Lo show dei record. Sicuramente nel corso di un’intervista ha parlato della sua carriera che è stata ricca di grandi successi ed ha spiegato come effettivamente sia riuscito a conquistare il cuore di milioni di telespettatori. “Se una cosa ti piace, non ti pesa”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Gerry il quale ha parlato anche della sua famiglia d’origine spiegando che il nonno era un contadino e che sua mamma veniva da una famiglia di panettieri.

Il racconto della sua famiglia

Il padre così come racconta lo stesso, pare volesse lasciare la sua terra proprio per andare a vivere lontano e poter dare ai suoi figli delle altre possibilità e opportunità. “Lavorava nelle rotative del Corriere della Sera e ha respirato piombo per anni, quelli che lavoravano con lui non sono arrivati alla pensione. Trovarmi, attraverso piacevoli percorsi radiofonici e televisivi, sulla vetta di una piramide socio-economica, mi rende fiero. Quando ero bambino andavo a giocare in viale Zara, mai avrei immaginato di diventare Gerry Scotti. Ma non ci sono solo grandi record legati ai numeri, ci sono traguardi che ognuno può inseguire: smettere di fumare, perdere dieci chili, fare un corso in tarda età, prendersi una licenza o un brevetto”.

Festival di Sanremo, Gerry pronto ad approdare sul palco dell’Ariston

Inevitabilmente si è parlato poi del Festival di Sanremo visto che Gerry Scotti è stato alla fine l’unico di Radio Deejay che non è andato come ospite alla manifestazione canora più importante d’Italia. Amadeus infatti ha ospitato Fiorello, Nicola Savino, Jovanotti ma non Gerry Scotti. “Sono l’unico? Anche questo è un record. Due anni fa ci sarei andato ma stavo registrando Chi vuol essere milionario? in Polonia e non potevo”. Questo quanto dichiarato da Gerry Scotti il quale tra l’altro ha promesso di andare nel caso in cui Amadeus dovesse condurre per l’ennesima volta il Festival. Poi, sul finire dell’intervista sembra abbia parlato di due colleghi. “Ho scelto la strada della normalità, il mio record è quello di non sbandierare una presunta superiorità che altri, invece, fanno trapelare. Anche Carlo Conti ha scelto questa strada e, forse, il segreto di Amadeus e del suo Sanremo è proprio la sua grande normalità, il non sentirsi superiore”.