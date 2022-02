La Vita in diretta, Alberto Matano interviene sulla vicenda Ilary Blasi e Francesco Totti e dice: “Io personalmente …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri sono stati davvero molti i programmi televisivi, i siti di gossip e i giornali che si sono occupati di una delle coppie più famose ed apprezzate dello spettacolo. Stiamo nello specifico parlando della coppia formata dalla celebre conduttrice Ilary Blasi e dall’ex Capitano della Roma Francesco Totti. Secondo il gossip infatti la coppia sarebbe vicina alla separazione, e tra coloro che hanno espresso il proprio parere vi troviamo anche il conduttore de La vita in diretta ovvero Alberto Matano. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Alberto Matano esprime il suo pensiero sulla presunta separazione tra Ilary Blasi e Totti

Quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti è sicuramente una delle coppie più belle della televisione italiana. I due infatti stanno insieme da moltissimo tempo, ed esattamente si sono sposati 17 anni fa, e negli anni hanno costruito una splendida famiglia. Totti e Ilary sono infatti genitori di Cristian, Chanel ed Isabel e nel corso degli anni sono sempre apparsi innamorati ed affiatati. La notizia della loro improvvisa e presunta separazione ha destato parecchio scalpore e sono stati molti coloro che si sono espressi sulla questione. Tra questi anche il conduttore Alberto Matano che in occasione della puntata de La vita in diretta andata in onda nella giornata di ieri, martedì 22 febbraio 2022, ha espresso il suo pensiero affermando di non credere assolutamente che tali notizie possano essere vere.

Le parole di Alberto Matano su Totti e Ilary

“Non si parla d’altro tutti ne scrivono sui social. Io non ci credo ma sembrerebbe che dopo vent’anni di amore sia arrivato al capolinea il romanzo tra Ilary Blasi e Francesco Totti.” Queste nello specifico le parole espresse da Alberto Matano durante la puntata de La vita in diretta andata in onda ieri. Il conduttore ha poi proseguito “Tutti i siti e i giornali stanno parlando di fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti: io personalmente mi dissocio”. Intanto proprio nelle scorse ore è intervenuto sui social l’ex Capitano della Roma sostenendo che quelle circolate sulla sua famiglia sono soltanto delle fake news.

Ilary Blasi pronta a tornare in tv con L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi nel frattempo, nonostante il gossip delle ultime ore, si prepara a tornare in televisione con la nuova edizione del noto reality show di Canale 5 ovvero L’isola dei famosi. Il programma infatti prenderà presto il posto del Grande Fratello vip.