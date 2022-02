I Fatti Vostri, Salvo Sottile lancia una frecciatina velenosa: “Alcuni miei colleghi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Cresce ogni giorno sempre di più il successo per il programma condotto su Rai 2 da Salvo Sottile e Anna Falchi ovvero I fatti vostri. E proprio a proposito di tale successo si è recentemente espresso il conduttore nel corso di un’intervista rilasciata a Gente. Le sue parole però sono apparse ad alcuni come una frecciata rivolta ad alcuni colleghi. Per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Salvo Sottile intervistato da Gente commenta il grande successo per I Fatti Vostri

I Fatti Vostri è un programma di grande successo di Rai 2 arrivato alla sua 31esima edizione e trasmesso tutti i giorni a partire dal lunedì fino al venerdì. A condurre sono Anna Falchi e Salvo Sottile, ed ecco che proprio quest’ultimo si è espresso durante un’intervista rilasciata a Gente nel corso della quale ha commentato il successo ottenuto. “Portare leggerezza per me è stata una scommessa. Alcuni miei colleghi potrebbero guardare la cosa con snobismo. Io no, facciamo compagnia a tantissime persone e abbiamo preso due punti di share. Meglio di così!”. Queste di preciso le parole espresse dal conduttore che a molti però sono sembrate una frecciata rivolta nei confronti di alcuni colleghi.

Il nuovo ruolo di Salvo Sottile in televisione

Quella di Salvo Sottile è una lunga carriera iniziata tanti anni fa come inviato di guerra. Nel corso degli anni poi il conduttore si è occupato di trattare tanti altri argomenti e soprattutto si è occupato di cronaca quando si trovava alla conduzione del programma Quarto Grado. Un grande cambiamento quindi per Salvo Sottile che oggi invece si occupa di intrattenere i telespettatori con un programma sicuramente più leggero. E proprio a proposito di questo ecco che nel corso dell’intervista concessa a Gente il conduttore ha rivelato “Io ho fatto l’inviato di guerra, il cronista di nera, i tg. Diventare anche quello che fa il gioco del porcellino portando della leggerezza è per me una scommessa vinta.”

Il dietro le quinte de I Fatti Vostri

Il programma condotto su Rai 2 da Anna Falchi e Salvo Sottile è quindi molto seguito ed apprezzato dai telespettatori. Ma esattamente cosa accade dietro le quinte de I Fatti Vostri? A rivelarlo è stato proprio il giornale Gente affermando “Il ritmo è frenetico. I vari segmenti durano al massimo 6-8 minuti e quindi per Salvo Sottile e Anna Falchi è tutto un saltellare da una parte all’altra dello studio”.