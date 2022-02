Alda D’Eusanio senza mezzi termini: “Da Barbara D’Urso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alda D’Eusanio la conosciamo tutti per essere una nota conduttrice televisiva e opinionista di diversi programmi tv. Ad ogni modo, qualche anno è stata concorrente del Grande fratello vip, il reality di casa Mediaset ma pare che la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia non sia stata delle migliori. La conduttrice è rimasta soltanto pochi giorni all’interno della casa e poi sarebbe stata squalificata per alcune sue dichiarazioni su Laura Pausini e sul compagno. Da quando Alda ha lasciato la casa del Grande fratello però, sembra che le sia accaduto praticamente di tutto.

Alda D’Eusanio dopo il Grande fratello torna ad accusare Mediaset

Ebbene, non ha potuto più prendere parte ai programmi Mediaset, così come lei stessa ha sempre denunciato. Ad ogni modo, a distanza di tanto tempo, la conduttrice sembra essere tornata a parlare e questa volta pare lo abbia fatto attraverso un’intervista che ha rilasciato a Vero. La conduttrice in questa occasione avrebbe parlato dei suoi amici e colleghi che subito dopo la sua squalifica dal reality, pare non potessero più fare il suo nome nei programmi di Barbara D’Urso. Il tutto perché semplicemente così era stato deciso dall’alto e dunque dall’editore di Mediaset, Piersilvio Berlusconi. Sono queste le pesanti accuse che avrebbe lanciato nei giorni scorsi la nota conduttrice.

Gli amici non potevano fare il suo nome all’interno del programma di Barbara D’Urso

“Nemmeno i miei amici potevano citarmi da Barbara d’Urso…Mi hanno annientata…”.Queste ancora le parole dichiarate dalla giornalista che ha ancora confessato di essere stata piuttosto male dopo il trattamento ricevuto da Mediaset e dopo essere stata così allontanata in malo modo dall’azienda e da tutti i programmi. “Sono stata malissimo, non mi invitano più da nessuna parte…Prima andavo tutte le domeniche da Barbara d’Urso, a Mattino 5 e a Storie Italiane…”. Queste le dichiarazioni rilasciate ancora dalla nota giornalista che si augura che questo brutto momento possa finire ben presto e possa tornare a lavorare.

Il confronto con l’edizione in corso del reality

Inevitabile il confronto con l’attuale stagione del Grande fratello vip e con quanto è accaduto. La giornalista avrebbe chiesto se secondo lei ci siano state delle differenze di trattamento tra i vari concorrenti del reality di questa e delle altre edizioni. “Non ho detto nulla di più grave di ciò che sento dire da altri, ma ho avuto un altro trattamento solo perchè la Pausini mi ha querelata…”. Questa la risposta della conduttrice e giornalista.