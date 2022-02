Isola dei famosi 2022, Patrizia Rossetti diretta: “Ho detto no a Ilary Blasi perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

L‘Isola dei famosi 2022 sta per arrivare, manca meno di un mese effettivamente all’inizio del reality di casa Mediaset. Ebbene, sembra che proprio in queste ore siano state diffuse delle notizie riguardo il reality in questione. Ad oggi, non sappiamo effettivamente chi farà parte del cast del reality, eppure cominciano ad arrivare delle indiscrezioni al riguardo. Nelle scorse ore un probabile concorrente sembra aver comunicato che non sbarcherà in Honduras. Si tratta di Alex Nuccetelli, l’ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia Nuccetelli.Ma non è il solo, visto che è arrivata un’altra indiscrezione su Patrizia Rossetti. Ebbene, la conduttrice sembra non farà parte del cast del reality.

Isola dei famosi 2022, Patrizia Rossetti non farà parte del cast e svela la reale motivazione

A parlare nelle scorse ore è stata proprio lei, Patrizia Rossetti la quale si era vociferato potesse essere una delle naufraghe di questa edizione 2022 del reality. A smentire o meglio a dire le cose come stanno ci ha pensato proprio lei, attraverso un’intervista che ha rilasciato al settimanale Vero. “Ma come farei ad andare sull’Isola? Ho mio papà di 84 anni…Non mi perdonerei mai di averlo lasciato magari in un momento di difficoltà…”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Patrizia che ufficialmente non farà parte del cast de L’isola.

Il punto di vista della conduttrice sul mondo del reality

Nel corso dell’intervista, poi, la Rossetti che in passato ha già preso parte ad altri reality, sembra aver detto la sua al riguardo e sul perchè bisognerebbe accettare di prendere parte ad un programma del genere. Secondo la Rossetti, quindi, non bisognerebbe partecipare ad un reality soltanto per poter trovare il modo di riscattarsi in questo mondo che è quello dello spettacolo, ma perché effettivamente si ha voglia di provarci e di mettersi soprattutto in gioco. “Non ti cambiano la vita neppure se li vinci, come mi è capitato a me con Pechino Express…Poi credo che siano esperienze che devi accettare solo se ne hai molta voglia e basta, senza aspettative di rilancio…” Queste ancora le sue parole.

E sul Grande fratello vip, prende le difese di Katia Ricciarelli

La conduttrice poi sul finire dell’intervista sembra abbia anche confessato di aver visto il Grande fratello e nello specifico pare abbia preso le difese di Katia Ricciarelli. “Vedo anche il GF Vip quello che fanno a Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro certe influencer maleducate…”.