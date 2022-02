Ilary Blasi, l’intervista a Belve, Francesca Fagnani: “Ho il cuore infranto”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti ormai da qualche giorno sono i protagonisti del gossip. E proprio di recente sulla loro presunta crisi si è espressa la presentatrice Francesca Fagnani che prossimamente dovrà registrare una nuova intervista proprio alla moglie dell’ex capitano della Roma all’interno del suo programma ‘Belve’. Ma, quali sono state le sue parole?

Francesca Fagnani commenta la presunta separazione tra Totti e Ilary Blasi

Ilary Blasi molto presto sarà ospite di Francesca Fagnani nel programma ‘Belve’, o almeno questo è stato quanto rivelato dalla celebre conduttrice al Messaggero. La stessa Fagnani a proposito delle notizie di gossip che da diversi giorni vedono protagonisti Ilary Blasi e il marito Francesco Totti ha rivelato “Ho il cuore infranto”. Secondo quanto emerso da alcuni rumors sembrerebbe che la celebre coppia dopo 20 anni d’amore sarebbe pronta a dirsi addio. Sempre secondo alcuni rumors l’ex Capitano della Roma avrebbe perso la testa per una giovane donna di nome Noemi Bocchi fisicamente molto simile alla moglie. Mentre invece a proposito di Ilary Blasi ecco che alcuni rumors rivelano che la presentatrice sarebbe stata avvistata al ristorante insieme ad un attore affermato ovvero Luca Marinelli.

La smentita della coppia

Il gossip negli ultimi giorni non ha proprio dato tregua alla celebre coppia che da 20 anni circa fa sognare tutti con il loro amore. In realtà proprio pochi giorni fa i diretti interessati sono intervenuti sui social per smentire ogni gossip. Ilary Blasi ha semplicemente condiviso un video nel quale mostrava di essere a cena insieme alla sua famiglia, e quindi figli e marito. Totti invece ha condiviso sui social diversi video smentendo ogni gossip sulla sua famiglia e sostenendo che quelle diffuse fino a quel momento altro non erano che ‘fake news’. Nonostante la diretta smentita dell’ex Capitano della Roma ecco che se ne continua a parlare, e anzi sono stati molti coloro che hanno commentato la smentita di Totti definendola un po’ troppo debole.

Le parole di Francesca Fagnani

“Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe“, queste nello specifico le parole espresse da Francesca Fagnani al Messaggero. La conduttrice ha poi proseguito rivelando che per la nuova edizione di Belve aveva pensato di avere vicine delle persone che le piacciono molto. “Ho provato ad avere Sabrina Ferilli, ma era impegnata. Mi è piaciuta moltissimo a Sanremo. E poi vorrei Belen Rodriguez, una vera belva, inquieta e dalla vita travagliata. Non l’ho ancora vista alla conduzione de Le Iene, sono curiosa”.