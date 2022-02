Michelle Hunziker, Elisabetta Franchi senza freni: “Tomaso Trussardi per me è …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nonostante siano trascorse diverse settimane da quando è stata annunciata la fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ecco che se ne continua ancora a parlare molto. Nello specifico nelle ultime ore si sta parlando della presunta esclusione della Hunziker dalla sfilata di Elisabetta Franchi. Una decisione che sembrerebbe essere stata presa dalla famosa stilista proprio per mostrare solidarietà all’ex marito della showgirl svizzera e quindi Tomaso Trussardi. Ma, cosa c’è di vero in tutto ciò? Ad intervenire nelle scorse ore è stata proprio la stilista.

Elisabetta Franchi interviene per mettere a tacere presunti gossip

E’ attualmente in corso a Milano, soprannominata la città della moda, la Milano Fashion Week. Ogni giorno infatti vengono organizzate tantissime sfilate dai più importanti stilisti e a tali sfilate sono soliti prendere parte diversi personaggi dello spettacolo e della televisione. Proprio nelle scorse ore si è diffusa la notizia secondo la quale la bellissima Michelle Hunziker sembrerebbe non essere stata invitata alla sfilata organizzata da Elisabetta Franchi. Ma ecco che proprio la stilista ha scelto di intervenire nel corso dell’intervista rilasciata a Fanpage rivelando che nulla di quanto affermato è vero. “Assolutamente no. I giornali ne hanno inventate tante e ne inventano sempre tante. La verità è che sono una grande amica sia di Michelle sia di Tomaso”, queste di preciso le parole espresse da Elisabetta Franchi.

La stilista vicina all’amico e collega Tomaso Trussardi

Nel corso della stessa intervista la stilista ha poi proseguito rivolgendo un pensiero proprio a Tomaso Trussardi che oltre ad essere un collega è per Elisabetta Franchi anche un amico. “È un momento difficile e Tomaso è un grande amico e io quando vedo amici che arrivano a capolinea, io divento una mamma chioccia e gli apro il mio cuore, il mio frigo e la mia camera da letto”.

I motivi della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Nonostante sia già trascorso più di un mese da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione ecco che continuano a rimanere segreti motivi che hanno portato l’ex coppia a prendere tale decisione. Secondo quanto emerso da alcuni rumors sembrerebbe che la crisi tra i due sia iniziata durante il lockdown e nonostante abbiano provato a risolverla ecco che non sembrerebbero esserci riusciti. I due ex coniugi hanno però rivelato di voler fare il possibile per continuare ad essere dei genitori uniti per il bene delle piccole Sole e Celeste.