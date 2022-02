Caterina Balivo senza freni su Milly Carlucci: “E’ una conduttrice …”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo ultimamente è di nuovo impegnata con Il cantante mascherato, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. La conduttrice è tornata al suo posto in giuria e sembra che stia ottenendo ancora una volta un grande successo. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che la conduttrice abbia rilasciato un’intervista molto interessante al settimanale Intimità, parlando di questo suo ruolo all’interno del programma Il cantante mascherato ed anche di tanto altro.

Caterina Balivo impegnata a Il Cantante mascherato come giudice

Caterina Balivo sembra che nel corso di un’intervista abbia parlato del programma cui sta prendendo parte, in qualità di giudice, insieme ad altri personaggi noti del mondo dello spettacolo. Il ruolo all’interno del programma di Milly è quello di andare a scovare i personaggi che si celano dietro le maschere.

Il ringraziamento della conduttrice a Milly Carlucci

“Sono davvero felice che Milly mi abbia scelta ancora per Il cantante mascherato. E’ una conduttrice fuori dal comune con una visione delle cose sempre più incredibilmente azzeccata. Amo profondamente il mondo delle maschere e dei costumi, e poi è un programma che guardano anche i miei figli“. Queste le dichiarazioni rilasciate da Caterina Balivo che in questi ultimi anni è stata parecchio lontana dal mondo dello spettacolo e dal suo lavoro. Ricordiamo che nel 2020 si trovava al timone di una trasmissione molto importante di casa Rai, ovvero Vieni da me ma sul finire della stagione poi la conduttrice ha voluto lasciare il suo posto anche per via del Covid.

La confessione sulla sua vita privata e sul suo matrimonio

Nel corso dell’intervista rilasciata a Intimità sembra che la conduttrice ancora abbia voluto parlare della sua intimità e del suo matrimonio, visto che si è anche vociferato su una possibile crisi di coppia. “E’ stata dovuta al periodo drammatico della pandemia che ha investito e messo a dura prova chiunque, ognun per i propri motivi, perché legata al diverso modo di affrontarla mio e di mio marito”. Queste le parole della conduttrice. Poi la Balivo, sul finire dell’intervista sembra abbia ancora confessato quale sarebbe il suo sogno, ovvero trascorrere un pò di tempo insieme alla sua famiglia andando alla scoperta di qualche angolo dell’Italia ancora sconosciuto.