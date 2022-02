Verissimo, Maria Grazia Cucinotta senza freni su Nathaly Caldonazzo: “Lei mi ha …”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di Verissimo, il celebre programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, è andata in onda nella giornata di ieri sabato 26 febbraio 2022. Tra i tanti ospiti in studio anche la famosissima attrice italiana Maria Grazia Cucinotta che proprio nel corso dell’intervista in questione ha fatto una particolare rivelazione su Nathaly Caldonazzo alla quale ha voluto rivolgere un sentito grazie pubblicamente. Ma esattamente per quale motivo?

Maria Grazia Cucinotta ospite di Verissimo ringrazia Nathaly Caldonazzo

Maria Grazia Cucinotta è una famosissima ed apprezzatissima attrice, ex modella e produttrice cinematografica italiana conosciuta in tutto il mondo per la partecipazione al fianco di Massimo Troisi nel famosissimo film intitolato “Il postino“. Ed è stato proprio in riferimento a tale film che nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, trasmessa nella giornata di ieri, la Cucinotta ha voluto ringraziare Nathaly Caldonazzo attualmente presente all’interno della casa del Grande Fratello vip. Tutto ha avuto inizio in seguito ad una domanda rivolta dalla conduttrice alla celebre attrice ovvero “Ma è vero che per il ruolo ne Il Postino ti scelse Nathaly Caldonazzo, che all’epoca era la compagna di Massimo Troisi?”. Domanda alla quale la Cucinotta ha risposto “È vero…Fu lei a spingere Massimo a prendermi…Avevano fatto provini ovunque ed era stata lei alla fine ad insistere con Massimo…Devo dirle grazie e grazie ovviamente a Troisi per questa opportunità…”.

Le difficoltà legate all’inizio della carriera

L’intervista di Maria Grazia Cucinotta a Verissimo è poi proseguita con il racconto delle difficoltà legate all’inizio della sua splendida carriera sia nel mondo del cinema sia nel mondo della moda. L’attrice ha infatti raccontato di essere stata in alcune occasioni discriminata a causa delle sue origini legate appunto al Sud. E proprio in riferimento a quel periodo la Cucinotta ha rivelato “Mi hanno cambiato nome…La mia prima agenzia di moda mi ha messo un nome straniero…Dejanira…Per loro con questo nome sarei stata molto più chic…”. In riferimento alle discriminazioni subite ha invece affermato di essersi sentita, in alcune occasioni, addirittura in difetto. “Soprattutto quando parlavo perché c’era e c’è discriminazione tra Nord e Sud…C’è anche tra quartiere e quartiere…”, queste le sue parole.

Il grande rimpianto di Maria Grazia Cucinotta

L’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo si è poi conclusa con la rivelazione, da parte dell’attrice, di quello che considera il suo rimpianto più grande. Di cosa stiamo parlando? Del non essere riuscita ad avere altri figli. “Il mio insuccesso non essere riuscita ad avere altri figli…E’ stata una cosa che per anni mi ha dannata…Ho provato qualsiasi cosa per avere un secondo figlio…”, queste esattamente le parole con cui l’attrice ha concluso la sua intervista.