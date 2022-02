Totti e Blasi, un amico decide  di svelare che: “Francesco sta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Più passano i giorni e più Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere i protagonisti assoluti del gossip. Ormai da diversi giorni si parla infatti di separazione e nonostante l’ex capitano della Roma abbia smentito tali voci attraverso dei video condivisi sui social ecco che i gossip su Totti e Ilary continuano ad essere sempre più insistenti. Nelle ultime ore, ad esempio, si sta molto parlando delle dichiarazioni rilasciate da una persona vicina a Totti che avrebbe confermato la crisi nella coppia.

Gossip e indiscrezioni sul matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Se da una parte Francesco Totti ha provato a mettere fine alle voci relative ad una presunta crisi nel matrimonio con la conduttrice Ilary Blasi ecco che quest’ultima ha deciso di mantenere il silenzio non intervenendo direttamente sulla questione. Le parole pronunciate da Francesco Totti sui social però non hanno convinto tutti motivo per il quale si è continuato a parlare di crisi. Nelle ultime ore ad intervenire sembrerebbe essere stata una persona molto vicina a Francesco Totti che avrebbe rivelato “La separazione era nell’aria, per chi li conosce bene non è una grossa sorpresa”.

La rivelazione di una persona vicina a Francesco Totti

“Francesco sta andando via dal loro attico di 600 metri quadrati. Tornerà nella villa di Casal Palocco, vicino alla madre. Intanto i rispettivi avvocati stanno lavorando alle pratiche della separazione”. Sarebbero state queste nello specifico le parole espresse da una persona vicina a Francesco Totti di cui però non si conosce l’identità. Secondo questa persona la crisi tra Francesco e Ilary sarebbe iniziata già la scorsa estate ma negli ultimi mesi, nonostante i tentativi di andare avanti e salvare il tutto, la situazione si sarebbe maggiormente complicata.

I motivi della presunta crisi

Quali sono i motivi che si celano dietro tale crisi e che avrebbero quindi portato Francesco Totti e Ilary Blasi quasi alla separazione? In realtà non sembrerebbero essere abbastanza chiari, anche se nelle ultime ore si sta tanto parlando di incomprensioni e silenzi ma anche di malumori. Si è tanto parlato anche di tradimenti e nello specifico Francesco Totti sembrerebbe aver perso la testa per una giovane di nome Noemi mentre invece Ilary sembrerebbe essersi avvicinata all’attore Luca Marinelli. È però opportuno precisare che si tratta di semplici gossip e di nulla di confermato o di certo. Altri motivi della crisi sarebbero legati a dei problemi economici, e nello specifico al fatto che negli ultimi anni a curare l’immagine di Totti e la gestione del patrimonio della famiglia sarebbero le sorelle di Ilary e i loro mariti. Una situazione che a Totti non sembrerebbe più star bene.