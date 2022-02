Festival di Sanremo 2022, Al Bano svela perchè ha scelto di non partecipare

0 SHARES Condividi Tweet

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso da qualche settimana ma non passa giorno in cui non se ne parla. Quando ancora non erano stati resi noti i nomi dei partecipanti alla 72esima edizione del Festival della canzone italiana ecco che tra i tanti possibili concorrenti spiccava anche il nome di Albano Carrisi. Quest’ultimo però non è stato presente sul palco del teatro Ariston e a rivelarne i motivi è stato lo stesso artista nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Mio.

Al Bano rivela i motivi della sua non partecipazione al Festival di Sanremo 2022

Sul palco del teatro Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2022, si sono esibiti molti artisti giovani ma anche meno giovani come ad esempio Gianni Morandi, Iva Zanicchi e Massimo Ranieri. E proprio nelle settimane che anticipavano l’inizio del Festival ecco che tra i nomi dei probabili concorrenti spiccava quello di Al Bano. Voci che si sono poi rivelate non veritiere dato che Al Bano non ha preso parte al Festival di Sanremo 2022. Ma, per quale motivo? Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Mio il celebre artista ha rivelato “Non ho provato a partecipare quest’anno. Avevo già fatto molta tv quest’anno e io ho il senso della misura di quello che faccio. Il prossimo anno però mi presenterò per festeggiare i miei 80 anni”.

Al Bano conduttore del Festival di Sanremo 2023?

Sempre nel corso della stessa intervista Al Bano ha rivelato di non avere alcuna intenzione di allontanarsi da quello che viene considerato uno dei più importanti palchi della musica italiana. Ma allo stesso tempo ha voluto categoricamente escludere la possibilità di poter condurre una prossima e futura edizione del Festival di Sanremo. A tal proposito il celebre artista di Cellino San Marco ha dichiarato “No grazie, uno deve fare le cose che ritiene di fare bene. Io sono conduttore di me stesso da una vita, ma Sanremo è un’altra musica”.

Albano Carrisi, nuovo trio con Romina Power e Gianni Morandi?

L’intervista di Al Bano al settimanale Mio si è poi conclusa con il commento sulla possibile nascita di un trio musicale composto dallo stesso Al Bano, dall’ex moglie Romina Power e dal grande Gianni Morandi. “Con tutto il rispetto per Romina, ma anche no!”. Poche semplici parole quelle espresse dal cantante di Cellino San Marco che ha quindi allontanato categoricamente ogni ipotesi.