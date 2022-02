Gerry Scotti posta una foto che nessuno si aspettava e il web lo sommerge di commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti è un noto conduttore televisivo, uno dei più amati di sempre della televisione italiana. Da un pò di tempo a questa parte, Gerry è diventato nonno di una bellissima bambina. Il figlio Edoardo Scotti infatti, poco più di un anno fa ha avuto una figlia dalla compagna Ginevra Piola. A dare l’annuncio della nascita della piccola era stato proprio lo stesso conduttore, felice di diventare finalmente nonno. In diverse occasioni il conduttore ha dimostrato di essere un nonno tanto felice e orgoglioso della sua nipotina. Proprio nei giorni scorsi è apparso proprio con la piccolina, che si chiama Virginia. La foto in questione è diventata virale ed ha ricevuto davvero tantissimi like e commenti positivi.

Gerry Scotti in versione nonno a passeggio con la piccola Virginia

Gerry Scotti è un conduttore televisivo molto amato dal pubblico italiano ed ha anche un grande seguito sui social e nello specifico su Instagram dove è molto seguito. Ebbene, nei giorni scorsi il conduttore sembra aver pubblicato uno scatto dove lo stesso è in compagnia della sua nipotina. La foto in questione nel giro di pochi minuti ha raggiunto ben 55 mila like e tantissimi commenti. Nella didascalia della foto si legge “I primi passi di Virginia! Queste sono le vere gioie della vita”.

La foto raggiunge 55 mila like e tantissimi commenti

La foto mostra il conduttore nelle vesti di nonno, mentre passeggia con la piccolina tenendola per mano”. La bambina si vede soltanto di spalle ma ciò che ha colpito i follower di Gerry è stato proprio l’amore che questa foto esprime. Uno dei tanti commenti che si leggono sotto alla foto è questo “Super nonno“, scritto proprio dalla mamma della bambina. Edoardo è l’unico figlio di Gerry Scotti, nato dal matrimonio tra il conduttore e la sua ex moglie ovvero Patrizia Grosso. I due sono stati sposati dal 1991 fino al 2009.

Le parole del conduttore

“Ho solo un cruccio però Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”. Questo quanto dichiarato da Gerry parlando ovviamente della sua nipotina. Il desiderio di nonno Gerry sarebbe quindi quello di avere tanti altri nipotini. Chissà se Edoardo e Ginevra decideranno di accontentarlo.