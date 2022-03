Manila Nazzaro, il durissimo attacco di Kabir nei suoi confronti: “Con un maiale …”

0 SHARES Condividi Tweet

Le vicende dei protagonisti della casa del Grande fratello vip continuano a far parlare e ultimamente le liti e le parole dure che si scambiano stanno facendo parecchio scalpore. Infatti, la durezza delle affermazioni lascia spesso il pubblico che segue da casa e sui social a bocca aperta come il caso delle parole che Kabir Bedi ha usato contro Manila Nazzaro.

Vediamo cosa è accaduto.

Kabir Bedi durissimo contro Manila Nazzaro

Kabir Bedi e Manila Nazzaro sono allo scontro totale. Kabir, che ormai è uscito dalla casa, ha un grande risentimento nei confronti di Manila e ha dichiarato così: “Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei sia disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo avere visto il suo comportamento”.

E poi ha continuato: “Se sono uscito per colpa nella nostra lite? È possibile. Lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei. Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: ‘Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà’. E voglio chiudere senza un bacio”.

In puntata Kabir aveva detto: “Mi mancano tutti e tra i ragazzi della casa l’unica che non mi piace è Manila Nazzaro. Non soltanto per il bacio di Giuda che mi ha dato, ma perché è falsa e tradisce, era amica di Soleil e l’ha tradita, poi l’ha fatto anche con Katia Ricciarelli”.

La reazione di Manila Nazzaro

Dal canto suo, Manila su Kabir ha detto: “Kabir è fatto di carne e ossa come noi, ma quando parla lui sembra di essere di fronte al Sacro Graal. Lui ha fatto una grande figura di merd* stasera. Una figura cattiva, ingiusta e gratuita. Un accanimento assurdo. Ha colpito una mamma… mi ha chiamata disperata e mi sono stufata di comprendere e giustificare le persone. Anche Katia non ha preso le mie difese. Quelle parole sono veramente cattive… lui non sa nulla di me. Cosa fa a dire che sono disperata e voglio arrivare a tutti i costi in finale?”.