Fedez e Ferragni in crisi perchè lui …

Chiara Ferragni e Fedez in questi giorni sono apparsi molto uniti e insieme hanno preso parte alla Milano Fashion Week. L’imprenditrice digitale sembra sia stata protagonista di questa Fashion Week ed ha sfoggiato dei look davvero bellissimi, così come il marito del resto. I due hanno preso parte alla sfilata di Versace, una delle case di moda più importanti e alla quale la coppia sembra essere legata ormai da parecchio tempo. Ad ogni modo, si è parlato in questi giorni di una crisi tra i due, che potrebbe essere però rientrata. Ma come stanno davvero le cose? Quali sono stati i motivi che hanno portato i due a litigare?

Chiara Ferragni e Fedez, crisi coniugale per la coppia più famosa di sempre?

Stando a quanto è stato riferito dal settimanale Oggi, sembrerebbe che ci siano stati dei problemi tra Chiara e il marito Fedez. Tutto sarebbe riconducibile alla gelosia del noto cantante, il quale un pò di tempo fa si sarebbe infastidito per una amicizia che lega Chiara ad un uomo. Quest’ultimo farebbe parte di una casa di moda molto importante del nostro paese, che tra l’altro da poco tempo si è separato dalla moglie. “Lui sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione”. Questo quanto si legge sul settimanale Oggi, dove si è parlato a lungo di questa crisi tra i due.

Fedez geloso dell’amicizia tra Chiara e il rampollo di una nota casa di moda

Ad ogni modo, questa crisi sarebbe arrivata già lo scorso mese di gennaio 2022, ma adesso le cose si sarebbero sistemate. Stando a quanto si è visto in questi giorni, sembra proprio che i due siano apparsi felici alla Milano Fashion Week. Alcuni hanno visto questo loro gesto, come un modo per zittire queste voci. Che Fedez abbia capito che semplicemente la moglie sta cercando di farsi strada nel mondo della moda e che con questo misterioso uomo non ci sarebbe nulla se non un rapporto legato al loro lavoro?

I Ferragnez felici a Disneyland Paris

Proprio in queste ore i due sono insieme ai loro figli Vittoria e Leone a Disneyland ed hanno condiviso delle bellissime foto proprio sui loro rispettivi profili social.