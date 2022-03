Francesca Verdini rivela particolari sulla sua storia con Matteo Salvini: “Sono …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono lontani i tempi in cui il leader della Lega Matteo Salvini stava insieme alla nota conduttrice Elisa Isoardi. I due sono stati insieme per tanto tempo, poi alla fine l’amore è finito ed i due si sono separati. Sembra che a distanza di poco tempo, poi, Matteo Salvini si sia rifatto una vita. Il leghista ha così conosciuto una nuova donna, ovvero Francesca Verdini, con la quale sembra che le cose vadano molto bene. I due sono molto innamorati e pare che abbiano già dei progetti per il futuro. Di questo e di tanto altro ne ha parlato proprio lei, la figlia di Denis Verdini e compagna di Salvini ormai da circa tre anni.

Francesca Verdini, intervista per il settimanale Oggi

Francesca Verdini è la compagna di Matteo Salvini, l’uomo con il quale sta ormai da diversi anni. In questi giorni sembra che Francesca abbia rilasciato un’importante intervista al settimanale Oggi, in edicola oggi giovedì 3 marzo, parlando sia della sua vita privata, del suo rapporto con il padre ed anche della sua storia con Salvini.

Le donna parla del suo lavoro e del suo privato

“Se cresci in mezzo a gente che ti dice le peggiori cattiverie su tuo padre, a 14 anni piangi, a 30 non ti lasci ferire più“. Così ha esordito Francesca in questa importante intervista. “Il clima attorno alla mia famiglia mi ha spronata, da adolescente, a impegnarmi per costruire una mia identità indipendente dal resto“. Questo quanto aggiunto ancora dalla figlia di Denis Verdini che ha deciso di raccontarsi e lo ha fatto senza alcun filtro.”In questi anni ho letto ritratti variopinti su di me. Tutti hanno pensato di conoscermi solo perché conoscevano mio padre e l’uomo che avevo accanto. Io, invece, riesco a definirmi solo tramite il mio lavoro”. In questi anni, Francesca si è affermata nel suo lavoro ed è diventata una nota produttrice cinematografica e pare che grazie all’aiuto ed al supporto di un amico d’infanzia stia portando avanti un progetto molto interessante. SI chiama Ecoset e di questo ne ha voluto parlare proprio la stessa sempre nel corso di questa intervista.”Si chiama Ecoset, un protocollo in fase di certificazione per rendere ecosostenibili le produzioni cinematografiche”.

La storia d’amore con Matteo Salvini

Poi, inevitabilmente sembra abbia anche parlato del suo rapporto con Matteo Salvini, con il quale tra l’altro convive ormai da diverso tempo.”Andiamo d’accordo, sono felice”, queste le parole della donna che sembra essere davvero soddisfatta della sua vita di coppia.