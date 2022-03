Gf vip, Soleil su Tommaso Zorzi: “E’ simpaticissimo” e lui risponde e la distrugge

0 SHARES Condividi Tweet

Sono ormai gli ultimi giorni al Grande Fratello vip, visto che il reality sta per chiudere i battenti. Ad ogni modo, i concorrenti sembra che si stiano dando parecchio da fare in questi giorni e stiano uscendo proprio il meglio di loro stessi. Soleil Sorge che è stata protagonista assoluta di questa edizione del reality per via della sua relazione con Alex Belli, adesso sembra essere finita sotto i riflettori per via di alcune dichiarazioni da lei rilasciate. Ebbene, sembra proprio che la gieffina abbia parlato in queste ore di Tommaso Zorsi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La Sorge pare sia stata molto clemente con i tre ex gieffini. Ma non è tardata ad arrivare la replica del vincitore della scorsa edizione del reality, che non è stato proprio così tanto buono. Ma cosa ha dichiarato Soleil?

Soleil Sorge parla di alcuni colleghi e “amici”

Soleil Sorge in questi giorni sembra sia stata un fiume in piena ed abbia in certe occasioni parlato di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. La gieffina sembra abbia parlato di Tommaso Zorzi ed ancora di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In questo mondo, è facile che tutti si chiamino “Amica”, “My friend” ed è anche normale che ci sia qualche like di troppo a post e foto. Questo però non vuol assolutamente dire che le cose vadano sempre bene. Soleil parlando con Giucas Casella avrebbe espresso il suo pensiero su alcuni colleghi. “A me piacerebbe tanto arrivare in finale, tra gli ultimi che poi spengono le luci della casa. Sarebbe la chiusura di un cerchio per me. Un anno fa l’hanno fatto Tommaso e Pier, poi ha vinto Tommy, che è stato un grande e ha fatto tanto qui dentro”. Queste le parole di Soleil.

La Sorge su Tommaso Zorzi, ecco cosa pensa di lui

“Lui è simpaticissimo, è un ragazzo super in gamba, con una grossa cultura, sa parlare bene è simpatico, divertente, intelligente e schietto. Tommaso era una costante d’intrattenimento. Si merita tutto il successo che ha. Lui prima del GF lavorava tanto sui social e faceva delle cose in tv, dopo è esploso il successo. Pensa che appena uscito ha fatto l’opinionista de L’Isola e anche altri progetti interessanti. Extra tv ha creato un marchio di giochi per adulti troppo belli e anche altri marchi che poi ha sponsorizzato. Devo dire che è bravissimo anche in questo a pensare cosa può funzionare”. Questo ancora il pensiero di Soleil su Tommaso.

Il pensiero di Soleil su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Ed ancora la gieffina parlando di Giulia e Pierpaolo sembra aver espresso delle parole molto dolci al riguardo.“Poi c’era Pierpaolo Pretelli, lui è un buono, un ragazzo davvero d’oro, super educato. Lui sta con una mia carissima amica, Giulia Salemi, lei è un tesoro. Anche lei sta lavorando tanto e sono così felice per lei. Pensavo che anche lei arrivasse in finale“. Se da una parte Soleil è stata buona e clemente con tutti e tre, la stessa cose non sembra aver fatto Zorzi.

Ma cosa ne pensa Tommaso della gieffina? Le dure parole

“Soleil? Dove sono io adesso c’è sole, per fortuna non c’è Soleil. Anche quelle robe lì. Io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c… tutti quelli che ti permettono di essere lì, lo trovo davvero becero. Voglio vedere fino a che punto arrivano”. Questo il pensiero dell’ex vincitore del reality, il quale ha anche aggiunto che nel caso in cui avesse condiviso questa esperienza con lei, molto probabilmente si sarebbe fatto squalificare.“La cosa che più mi preoccupava era trovarmi davanti ad una Soleil. Perché io sono sicuro che… Diciamo che la diplomazia non mi appartiene. Quindi se fossi stato con lei, non ce l’avrei potuta fare. Perché se veramente ci fosse stata una Soleil… Che poi io l’ho conosciuta nella vita e non credevo essere così e ci sono delle volte che mi sono detto ‘io se fossi stato lì mi avrebbero espulso’. Perché a quel punto te le dico tutto e ti dico quello che penso”. Questo il discorso di Zorzi.