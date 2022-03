Michelle Hunziker posta una foto in bikini, il web la riempie di complimenti e poi interviene la figlia Aurora

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker proviene da un periodo piuttosto difficile da un punto di vista privato, visto quanto accaduto con Tommaso Trussardi. I due sono stati insieme per 10 anni e insieme hanno costruito una bella famiglia mettendo al mondo le figlie sole e celeste. Ad ogni modo, sembra che però ad un certo punto i due abbiano vissuto un momento di crisi che li ha portati direttamente alla rottura. Questa separazione è stata tutto sto chiacchierata e se ne è parlato tanto sui principali giornali ed anche sui principali social.

Michelle Hunziker, periodo complicato per la conduttrice ma anche ricco di grandi successi

Michelle è reduce però anche da un grande successo che ha ottenuto con il suo programma Michelle Impossible che è tanto piaciuto al pubblico italiano. Sono state due puntate ricche di tanto spettacolo, in cui la conduttrice ha ospitato diversi personaggi e amici, tra cui anche Eros Ramazzotti. Insomma sembra proprio che l’ultimo periodo per la conduttrice Svizzera sia stato piuttosto turbolento ed anche molto impegnativo. Proprio per questo motivo la conduttrice Michelle Hunziker si è voluta concedere una pausa, un momento di relax ed è volata alle Maldive.

La conduttrice si prende un momento di relax e vola alle Maldive

Michelle sarebbe partita in compagnia di Laura Barenghi che è una sua manager ma soprattutto una sua grande amica. Nelle scorse ore Michelle ha voluto documentare questo suo viaggio ed ha postato nello specifico una foto sul suo profilo Instagram dove è apparsa in bikini e soprattutto vicino al mare. La conduttrice mostra un fisico davvero da paura. Questa foto ha riscosso nel giro di pochi istanti un grandissimo successo e tanti sono stati i like lasciati proprio dai suoi follower.

La foto di Michelle commentata da Aurora Ramazzotti

Ad ogni modo, sembra che questa fotografia sia stata commentata anche con grande ironia dalla figlia Aurora Ramazzotti che è rimasta a Milano.”Ribadisco che avrei potuto ereditare gli addominali e invece mi accontento dell’alluce valgo”. Questo è il commento di Aurora che ovviamente con la sua solita ironia ha fatto sorridere tutti quanti. È stata piuttosto celere la risposta di Michelle che ha scritto “Che pirla che sei figlia mia”. Insomma, un botta e risposta piuttosto simpatico con tanto di emoticon di una faccina che ride tanto.