Luca Argentero senza freni: “Il mio sogno è che la mia vita …”

Luca Argentero è sicuramente uno degli attori più apprezzati del momento . E nello specifico viene considerato la star di DOC- Nelle tue mani ovvero la celebre serie televisiva trasmessa su Rai 1. L’attore proprio di recente ha rilasciato una lunga intervista al Corriere nel corso della quale ha affrontato diversi argomenti e parlato anche della sua carriera e del suo ingresso nel mondo della televisione come concorrente del Grande Fratello.

Luca Argentero ricorda la sua esperienza al GF

Luca Argentero oggi è un attore affermato oltre che molto amato. Settimana dopo settimana tiene infatti incollati alla televisione milioni di persone che ormai non riescono più a fare a meno di guardare la serie televisiva in cui è protagonista ovvero Doc-Nelle tue mani. Ma non solo, la carriera di Argentero è davvero ricca di successi di vario tipo. L’attore prossimamente sarà anche impegnato nella fiction intitolata ‘Le Fate Ignoranti’ e tratta dal celebre film di Ozpetek di qualche anno fa ovvero del 2010. Proprio di recente Argentero ha rilasciato una lunga intervista al Corriere nel corso della quale non è mancato il riferimento al noto reality show di Canale 5 che l’ha reso famoso ovvero il Grande Fratello. Una particolare esperienza della quale conserva un bel ricordo ma alla quale non sente di essere particolarmente legato. “E’ stata una parte del mio percorso, il primo passo nel mondo dello spettacolo. Ma vedo più connessione con l’esperienza che feci subito dopo, la serie tv Carabinieri. Il Grande Fratello è stato divertente, ma è qualcosa che è successo quasi vent’anni fa”, queste nello specifico le parole espresse da Luca Argentero che ha poi proseguito “Sono legato ad altri incontri, a registi come Ozpetek, Placido o Marco Risi; a storie che reputo speciali, e che anche il pubblico ha apprezzato, commedie come Solo un padre, Diverso da chi?, Lezioni di cioccolato. Ho una valigia piena di bei ricordi”.

I sogni di Luca Argentero da bambino

L’intervista rilasciata da Luca Argentero al Corriere è poi proseguita con il ricordo e la confessione di quelli che erano i suoi sogni da bambino. Alla domanda del giornalista che gli ha chiesto se proprio questa è la vita che sognava di fare già da bambino ecco che l’attore ha risposto di no rivelando che i suoi sogni erano altri, e soprattutto erano legati al mondo dello sport.“Per niente. I miei sogni erano legati allo sport, come per molti ragazzi. Mi sono reso conto in fretta che non sarei mai diventato un campione: né un fortissimo tennista né un grande sciatore, i miei sport preferiti”, queste di preciso le sue parole.

Luca Argentero felice e soddisfatto della sua vita

Luca Argentero ha poi concluso l’intervista affermando di essere molto soddisfatto della sua vita. “Dopo la nascita di mia figlia, Nina Speranza, sono appagato. Il mio sogno è che la mia vita vada avanti così, esattamente com’è”, queste esattamente le sue parole.