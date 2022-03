Verissimo, Andrea Delogu a Silvia Toffanin: “Frequento un ragazzo di 23 anni” e la Toffanin senza freni “Oddio …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andato in onda nella giornata di ieri, sabato 5 marzo 2022 il primo appuntamento del weekend con Verissimo ovvero il celebre programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti presenti in studio anche la celebre conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu che non ha pero l’occasione per parlare della sua vita privata facendo delle importanti rivelazioni.

Andrea Delogu racconta la sua infanzia

Intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ecco che Andrea Delogu ha raccontato di aver vissuto a San Patrignano fino all’età di 10 anni. “Sono stata una bambina libera in un mondo chiuso, avevo una famiglia di duemila persone, poi ho avuto un grande shock nell’uscire. Dei bambini non avevano mai visto le mucche, per me una cosa incredibile. Solo dopo, quando sono cresciuta, mi hanno spiegato perché ero cresciuta a Sanpa“. Sono state queste esattamente le parole espresse dalla Delogu che ha poi continuato affermando che proprio perché sapeva bene da dove veniva ha sempre prestato molta attenzione alle droghe in generale.

Il racconto sulle sue origini

Il racconto di Andrea Delogu è poi proseguito con una particolare rivelazione sulle sue origini. La celebre conduttrice televisiva e radiofonica a proposito del fatto che non sembrerebbe aver mai parlato di quelle che sono le sue origini e del tempo trascorso in comunità ha invece rivelato “Se uno ruba una macchina, dopo dieci anni non viene chiamato ‘il ladro di macchine’. Se uno ha fatto uso di droghe, dopo dieci anni viene chiamato ancora ex tossico. Non ne ho parlato per proteggere i miei genitori“. Queste le parole espresse da Andrea Delogu che ha poi proseguito “Un pezzo di me è Sanpa, è dentro di me e io sono felice e orgogliosa dei mie genitori”.

L’amore finito con Montanari e il nuovo ragazzo di soli 23 anni

L’intervista di Andrea Delogu è poi proseguita con un particolare racconto della sua vita privata. Ed ecco che proprio a proposito della fine dell’amore che per diverso tempo l’ha legata a Francesco Montanari ecco che ha risposto “Sono stata felicemente sposate e moglie di Francesco Montanari, è finita un anno e mezzo fa, i giornali l’hanno scoperto sei mesi dopo. Siamo rimasti amici. Un amore profondo, abbiamo bruciato tutte le tappe“. Queste esattamente le parole espresse da Andrea Delogu che ha poi rivelato che l’amore in generale ha bisogno di essere curato e ha precisato che probabilmente un altro uomo come Montanari non lo troverà. E a proposito della sua vita da single ha rivelato “Attualmente sono single e basto a me stessa. Sono uscita con due o tre persone… Ora sto conoscendo una persona molto più giovane di me”. Non un nuovo amore ma una semplice frequentazione con un ragazzo che fa il modello e che è molto giovane in quanto avrebbe solamente 23 anni. “Oddio, un po’ giovane però va bene”, questo il commento della Toffanin. Parole alle quali Andrea Delogu ha replicato “Sì, ma io sono in forma. Ho ancora del fiato per arrivare tardi la notte. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente, e sapessi come è bello in costume”.