Belen, l’ex Antonino Spinalbanese fa una dedica e il web esplode di like

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono detti addio. La loro storia è durata circa un anno e mezzo e da loro amore è nata lo scorso mese di luglio una bellissima bambina di nome Luna Mari. Proprio alla sua piccola l’ex la hairstylist ha dedicato un gioiello, segno del grande amore che li unisce oggi e per sempre. Ma di che gioiello stiamo parlando?

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese

L’amore tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese è scoppiato all’improvviso. Ed è stato un amore travolgente dal quale è nata nel mese di luglio del 2021 una bambina. Stiamo parlando della piccola Luna Mari che il pubblico conosce proprio tramite le diverse storie pubblicate su Instagram da mamma Belen. Purtroppo però così come l’amore tra Belen e Antonino è nato all’improvviso ecco che lo stesso è accaduto quando invece è finito. Da diversi mesi ormai i due neo genitori non compaiono più insieme e anzi al contrario la celebre showgirl argentina sembra essere sempre più vicina all’ex marito Stefano De Martino.

Antonio Spinalbese dedica un gioiello alla sua piccola Luna Mari

Negli ultimi giorni la piccola Luna Mari si trova in compagnia del suo papà mentre invece mamma Belen si trova in montagna per questioni di lavoro. Ed ecco che è proprio nelle scorse ore il giovane papà ha pubblicato sui social una fotografia in cui mostra un gioiello dedicato alla sua bambina. Stiamo parlando di un anello, e precisamente di una fede in oro, sopra la quale il giovane ha fatto incidere il nome della piccola e quindi Luna Mari. Un modo questo non solo per dimostrare quanto sia grande il suo amore per la figlia ma anche, soprattutto, un modo per sentirla più vicina anche quando invece la piccola ti trova distante da lui. Il 26enne ha accompagnato la foto con poche semplici parole ovvero “My sushine” che nello specifico significa “Il mio raggio di sole”. Tantissimi i mi piace ricevuti per i commenti da parte degli utenti. Tra i tanti anche quello della sorella Lucia che ha commentato scrivendo “Sei un amore”.

Le dichiarazioni di Belen sull’ex fidanzato

Mentre Antonio Spinalbese non ha mai commentato ufficialmente la rottura con Belen Rodriguez dimostrando di tenere molto alla sua privacy ecco che invece la showgirl e alcune settimane fa si è espressa affermando di aver sofferto molto. “Adesso è tutto finito”, aveva dichiarato Belen sostenendo che la colpa sia stata di entrambi. La showgirl aveva poi continuato “Io ho sofferto tanto… Ci credevo davvero tanto. Mi ha conquistato con tanta semplicità, che io in quel momento ne avevo davvero tanto bisogno. È una persona perbene”.