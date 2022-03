Festival di Sanremo 2023-2024, ancora Amadeus conduttore e direttore artistico, la moglie Giovanna Civitillo sui social …

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorse poche settimane da quando su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2022. Un’edizione molto fortunata che ha consentito al direttore artistico ovvero Amadeus di ottenere grandiosi risultati. Proprio per tale motivo, dato il successo ottenuto, ad Amadeus è stato proposto di essere ancora una volta il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per il 2023 e il 2024. Una richiesta che il conduttore ha accettato e a proposito della quale si è espressa nelle scorse ore proprio la donna che ormai da tanti anni è al suo fianco ovvero la moglie Giovanna Civitillo.

Amadeus conduttore del Festival di Sanremo 2023-2024

Quelle che fino a pochi giorni fa erano semplicemente delle voci alcune ore fa si sono invece trasformata in una certezza. Amadeus ha infatti confermato di essere lui il conduttore e direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo ovvero quella del 2023 e quella del 2024., “Sono felice e onorato della proposta dell’amministratore delegato Carlo Fuortes e del direttore Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare” , queste nello specifico le parole espresse dal conduttore per commentare la notizia sopracitata. Il Festival di Sanremo guidato da Amadeus ha ottenuto un grandissimo successo nel corso degli ultimi tre anni, e proprio quest’anno il conduttore è riuscito ad ottenere degli ascolti record. Questo sicuramente è il motivo per il quale è stato scelto ancora una volta per le prossime due edizioni del più importante Festival della canzone italiana.

La reazione di Giovanna Civitillo

Tra coloro che non hanno ha perso l’occasione per commentare la notizia vi troviamo anche la moglie di Amadeus ovvero Giovanna Civitillo che ha condiviso sui social una fotografia relativa all’ultimo Festival di Sanremo e ha accompagnato l’immagine in questione con queste parole “Uguale alla mia reazione alla notizia di oggi”. Nella fotografia postata la donna appare sorpresa, e proprio a dimostrazione di ciò copre il volto con le mani mostrando appunto incredulità.

Il commento di alcuni followers

La notizia della conferma che Amadeus sarà il conduttore e direttore artistico dei prossimi due Festival di Sanremo ha reso felici tutti i suoi fan. E tra coloro che hanno commentato l’immagine vi troviamo un utente che ha affermato “Amadeus is the new Pippo Baudo per quanto riguarda Sanremo. Meritato”. Un commento apprezzato da tanti altri utenti che hanno voluto quindi dimostrare di essere d’accordo.