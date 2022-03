C’è Posta per te, Maria De Filippi mai vista così: “Chiedo scusa, ma…”

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata di C’è posta per te è andata in onda nella serata di sabato 5 marzo 2022. Così come nel corso degli altri appuntamenti ecco che anche in questa occasione non sono mancati i momenti di divertimento ma neanche quelli di imbarazzo e polemica. Tra questi vi troviamo anche il momento relativo alla storia di Valeria e Angelo ovvero due genitori che hanno chiamato la figlia nella speranza di poter recuperare il loro rapporto. Ad un certo punto però sarebbe intervenuta proprio Maria De Filippi che avrebbe deciso di chiudere la busta affermando addirittura di essere in imbarazzo. Ma per quale motivo?

Momenti di imbarazzo a C’è posta per te per Maria De Filippi

Così come nel corso delle altre puntate ecco che anche durante l’appuntamento di C’è posta per te di sabato 5 marzo sono state raccontate ai telespettatori diverse storie. A colpire maggiormente il pubblico e la stessa conduttrice è stata però la storia di Valeria e Angelo ovvero due genitori che hanno scelto di scrivere al noto programma di Maria De Filippi per tentare di far pace con la figlia Rosalba con cui non hanno più contatti da un po’ di tempo. Ad interrompere i rapporti è stata proprio la giovane figlia della coppia per questioni economiche. Nel raccontare la storia sono infatti emersi diversi particolari che hanno fatto parecchio discutere. I problemi tra i genitori e la figlia sarebbero nati per un’automobile acquistata da Angelo e Valeria. La figlia avrebbe chiesto loro di non tenerla per sé ma di darla al fidanzato Sebastiano. Una richiesta accettata dai genitori della ragazza che però sembrerebbero aver chiesto al fidanzato della figlia la metà della cifra spesa ovvero 12.000. Una richiesta non gradita da parte della stessa Rosalba che ha accusato i genitori di averle mancato di rispetto.

La storia di Valeria, Angelo e Roberta fa discutere

A far traboccare il vaso è stato poi un nuovo episodio che si sarebbe verificato in occasione delle nozze. Stando a quanto emerso sembrerebbe che il desiderio di Rosalba per il suo matrimonio fosse quello di festeggiare il tutto a Noto,e di preciso nella location scelta pochi anni fa dalla celebre influencer Chiara Ferragni e dal marito Fedez in occasione del loro matrimonio. La famiglia di Roberta però ha tentato di spiegare alla figlia di non avere la possibilità economica per farlo. E proprio tale loro risposta sembrerebbe essere stata la causa per cui Sebastiano avrebbe lasciato la ragazza. La fine della storia tra Rosalba e Sebastiano ha provocato ulteriori litigi tra i genitori e la ragazza che ad un certo punto avrebbe deciso di prendere le distanze da loro.

Il commento di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha fatto il possibile per far fare pace i due genitori e la figlia ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano. “Se mi interessa dei miei genitori? No, perché a loro non interessa di me. Se non sono venuti a cercarmi in questi due anni è solo per non restituirmi i soldi. Non hanno contatti con una figlia per questioni di soldi. Loro non volevano che io tornassi con Sebastiano, solo perché non volevano ridargli i soldi”, queste sono state nello specifico le parole espresse da Roberta. A questo punto Maria De Filippi ha chiuso la busta e rivolgendosi a Valeria e Angelo ha affermato “Chiedo scusa, ma un certo punto ero davvero in imbarazzo”.