Detto fatto, Jonathan Kashanian decide di rivelare cosa pensa veramente di Bianca Guaccero: “Dico solo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Jonathan Kashanian lo conosciamo tutti per essere un noto personaggio televisivo. In questi ultimi anni lo abbiamo visto al fianco di Bianca Guaccero nella trasmissione Detto Fatto. Il noto opinionista è infatti uno stretto collaboratore della conduttrice e sembra che in questi giorni abbia rilasciato un’intervista molto importante parlando anche del loro rapporto. Ma cosa ha dichiarato il noto opinionista?

Jonathan Kashanian svela che tipo di rapporto ha con Bianca Guaccero

Jonathan Kashanian da diverso tempo è al fianco di Bianca Guaccero nel programma Detto Fatto. In molti si chiedono quale sia il rapporto che lega i due e per questo Jonathan sembra abbia voluto soddisfare ogni curiosità.“Con lei in trasmissione mi diverto moltissimo, è una sorpresa continua. Dico solo che quando non siamo in onda sento la sua mancanza! Da lei ho imparato la generosa condivisione del palco. L’adoro”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Jonathan nel corso di un’intervista che ha rilasciato a TeleSette. Insomma, sembra proprio il rapporto tra Jonathan e Bianca sia molto buono, complice anche il fatto che entrambi sono nati lo stesso giorno.

L’opinionista svela quello che è il suo desiderio più grande

Sappiamo bene che Jonathan è entrato a far parte di questo mondo dello spettacolo tanti anni fa, dopo aver preso parte al Grande fratello. Ha preso parte, infatti, alla passata edizione del reality. Subito dopo ha preso parte ad altre trasmissioni come Verissimo, Mezzogiorno in famiglia, Chiambretti Night fino ad arrivare a Detto fatto. Riguardo la sua vita privata sembra che l’opinionista abbia anche svelato alcuni retroscena, parlando anche di uno dei suoi più grandi desideri.“Andare con i miei genitori in Iran, la loro terra d’origine e un giorno diventare papà”.

La sua esperienza all’interno del programma Detto Fatto, il bilancio dell’opinionista ed ex gieffino

Ed ancora, sembra proprio che nel corso dell’intervista, pare che Jonathan abbia parlato anche della sua esperienza a Detto Fatto, dove tiene una rubrica in cui si occupa di personaggi del mondo dello spettacolo come Loretta Goggi, Iva Zanicchi, Orietta Berti e Maurizio Costanzo. “Grazie a Detto Fatto ho scoperto però la bellezza di avere dei ritmi più regolari”.