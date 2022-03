Amici 21,  Rudy Zerbi durissimo con Anna Pettinelli “Che figura di …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda l’ultima puntata di Amici 21 prima dell’inizio dell’attesissima fase serale, e anche nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno potuto assistere ad un particolare scambio di battute tra i due professori di canto ovvero Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Ma esattamente per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Gio Montana il più votato dell’ultima gara cover di Amici 21

Nel corso dell’ ultima puntata di Amici 21 andata in onda i telespettatori hanno potuto assistere all’ultima gara cover che ha visto come giudice il noto artista italiano Cristiano Malgioglio. Ad ottenere il primo posto, grazie ad un voto piuttosto alto dato dallo stesso Malgioglio, è stato Gio Montana che proprio nel corso delle ultime settimane si è sempre classificato negli ultimi posti tanto da essere stato eliminato pochi giorni fa dalla maestra Pettinelli, nonostante facesse parte della sua squadra. È stato proprio per questo motivo che Rudy Zerbi dopo essere venuto a conoscenza del voto dato da Malgioglio all’allievo si sarebbe rivolto alla collega affermando “Che figura di m**da”.

La replica di Anna Pettinelli alle parole di Zerbi

Anna Pettinelli di fronte alle parole espresse da Rudy Zerbi non è però rimasta in silenzio. Anzi al contrario ha subito replicato al collega affermando “Ci hai sputato sopra per settimane, mi hai detto che ero pazza”. Adesso il professore di Gio Montana è Rudy Zerbi e non più la Pettinelli, e nonostante questo cambiamento il ragazzo si è comunque trovato ancora una volta al centro delle discussioni tra i due professori. Proprio Rudy Zerbi ad un certo punto avrebbe commentato il fatto che adesso Montana si trova nella sua squadra affermando “Stavo godendo in silenzio. Se Anna avesse avuto la pazienza di aspettare 5 giorni. Ma ormai è nella mia squadra”.

Anna Pettinelli contro Rudy Zerbi: “Falso come la moneta da 3 euro”

Insomma i telespettatori hanno potuto assistere ancora una volta ad un duro scambio di battute tra i due professori. Fin dall’inizio della puntata Rudy Zerbi ha trovato il modo per dar fastidio alla collega e nello specifico lo ha fatto commentando la presenza di una specie di piercing nero sul naso della Pettinelli. “Cos’hai nel naso? Ti è caduto il naso?”, queste nello specifico le parole espresse da Rudy e alle quali la Pettinelli ha risposto “Il naso cade a te che dici le bugie”.In merito invece alle parole di elogio espresse da Rudy Zerbi nei confronti di Gio Montana ecco che Anna Pettinelli ha accusato il collega di essere falso. “Falsone. Falso come la moneta da 3 euro”, queste di preciso le sue parole.