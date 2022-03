Gerry Scotti lascia tutti a bocca aperta “Io sono il più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi più amati di sempre e su questo non sembrano esserci dubbi. Da quando è approdato nel mondo della televisione, sembra che siano stati davvero tanti i programmi da lui condotti a cominciare da Passaparola fino a Lo show dei record. Ebbene, proprio ieri sera domenica 6 marzo, il noto conduttore sembra essere tornato in onda con una nuova edizione di questo programma, molto attesa dai telespettatori italiani. Nei giorni scorsi, in occasione della messa in onda della prima puntata dello show, sembra che il conduttore abbia rilasciato un’importante intervista. Ma cosa ha dichiarato?

Gerry Scotti torna con una nuova puntata de Lo show dei record

Gerry Scotti nella serata di ieri è tornato con una nuova stagione del suo programma Lo show dei record ed in attesa di questa prima puntata, il conduttore sembra abbia rilasciato un’importante intervista. Scotti è alla guida della terza edizione del programma e stando alle sue parole, proprio lui sarebbe il conduttore più giusto per questo tipo di programma.

Le parole di Gerry “Sono il conduttore giusto per questo show” e poi spiega anche il perchè

“Sono il conduttore giusto per questo show. Anche io sono un record vivente, perché sono entrato anni fa nel Guiness dei primati.” Queste le parole di Gerry che sembra essere convinto del fatto di poter essere il conduttore più giusto per questo tipo di programma e sembra anche aver motivato le sue parole.“Sono entrato anni fa nel Guinness World Records perché sono, delle varie edizioni in giro per il mondo, il conduttore che ha presentato più puntate del quiz Chi vuole essere milionario?”.

Grande successo per questo programma

Così Gerry Scotti ha sottolineato di aver condotto ben 1706 puntate di Chi vuol essere milionario, il programma che è andato in onda tutti gli anni dal 2000 fino al 2012. Poi il conduttore sarebbe stato al timone anche di altre puntate serali andate in onda dal 2018 al 2020. Dopo due anni di stop, anche per via della pandemia da Covid-19, Gerry è tornato con il programma proprio ieri, domenica 6 marzo alle ore 21.20 su Canale 5.