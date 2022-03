Verissimo, Silvia Toffanin ospita Scialpi, lui in lacrime e lei resta fredda, il web …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri sabato 5 marzo 2022 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, ovvero il talk show condotto da Silvia Toffanin che quest’anno ha raddoppiato andando in onda anche di domenica. Come sempre non sono mancati gli ospiti che hanno parlato della loro vita privata ed anche della loro carriera. Uno di questi è stato Scialpi il noto cantante che da diversi anni ormai è quasi assente dalle scene. L’atteggiamento di Silvia nei confronti dell’artista è stato però oggetto di discussione. Ma per quale motivo?

Verissimo, Scialpi torna in scena e rilascia un’importante intervista a Silvia Toffanin

Scialpi è tornato nello studio di Verissimo per rilasciare una particolare intervista a Silvia Toffanin. Così come per tutti gli ospiti è stata mandata in onda una clip omaggio proprio per illustrare a tutti i telespettatori la carriera ricca di grandi successi di Scialpi, carriera che è esplosa letteralmente negli anni 80. Nel momento in cui poi è ripreso il collegamento con lo studio pare che l’artista abbia fatto fatica a trattenere le lacrime. La reazione però di Silvia Toffanin ha sorpreso tutti quanti. In genere la conduttrice, infatti è solita commuoversi davanti ai suoi ospiti ma in questo caso la sua reazione è stata differente.

Tanta commozione per il cantante, Silvia Toffanin impassibile

Quindi dopo aver visto il suo video omaggio, Scialpi è apparso piuttosto commosso. Rivolgendosi a Silvia Toffanin pare abbia detto “Quante lacrime consumo oggi”, chiedendo dei fazzoletti per poter asciugare il viso. Ad ogni modo sembra che Silvia Toffanin però non abbia in alcun modo esitato e fatto intendere di essersi emozionata. Silvia sarebbe così è andata avanti con la sua intervista, dicendo al cantante “Tuò papà non voleva per te questo percorso…”. A quel punto è arrivata la confessione “Mio papà era allenatore di Serie C, io ero bravino a giocare ma ero proiettato sulla musica”, avrebbe risposto il cantante. A quel punto la conduttrice avrebbe detto “Ti sei montato la testa?”, domanda alla quale Scialpi ha risposto “No, io la smonto agli altri la testa. Quando vedo qualcuno che se la monta, dico vola basso. Nella vita ci sono sempre esami da superare”. Questo quanto aggiunto dal musicista che nel corso dell’intervista sembra abbia condiviso il ricordo dei suoi genitori.

Il ricordo dei genitori, sui social piovono commenti su Scialpi

Il padre sarebbe morto nel 2004. “Da li mi sono rinforzato. Sono resiliente, lo consiglio a tutti: siate resilienti”. Subito dopo il decesso della sua figura paterna, la madre avrebbe iniziato a stare male e ad avere delle grandi difficoltà. La madre purtroppo si sarebbe ammalata di Alzheimer, malattia che l’ha portata via il 6 giugno 2018. Anche in questo caso Scialpi non ha potuto non trattenere le lacrime. A quel punto la Toffanin avrebbe chiesto l’aiuto del pubblico,invitando a fare un applauso. Ad ogni modo, in molti hanno notato un atteggiamento diverso in Silvia rispetto a quanto accaduto con gli altri ospiti. Altri ancora hanno invece commentato sui social il cambiamento di Scialpi. “Irriconoscibile“, Giacomo Urtis da vecchio“, sono stati questi alcuni dei commenti che si sono letti sui social.