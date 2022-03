Michelle Hunziker diretta su Tomaso Trussardi: “Ci sono persone che …”

0 SHARES Condividi Tweet

È trascorso già del tempo da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine del loro matrimonio e della loro storia d’amore. Ma nonostante questo continuano a essere spesso al centro del gossip. A tal proposito è possibile dire che nelle ultime ore si sta tanto parlando delle dichiarazioni di rilasciate proprio da Michelle nel corso di un’intervista a Chi. Intervista nel corso della quale ha parlato proprio della separazione da Trussardi e di quelli che sono i loro rapporti oggi.

Il post social di Michelle Hunziker per il compleanno della figlia Celeste

È un giorno molto importante quello di oggi 8 marzo 2022 per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che festeggiano il settimo compleanno della loro piccola Celeste. In occasione di questo importantissimo evento proprio Michelle Hunziker ha condiviso sui social una fotografia in compagnia della figlia scrivendole anche una bellissima dedica. Ciò che ha catturato l’attenzione dei followers è stato il tag all’ex marito Tomaso Trussardi. Quest’ultimo ha commentato il post scritto dall’ex moglie e per l’occasione ha fatto gli auguri a Hunziker e alle sue figlie per la festa della donna. Anche Aurora Ramazzotti ha scritto sui social un post per la sorella Celeste e anche lei ha taggato Tomaso Trussardi che a sua volta ha poi ricondiviso i post sul suo profilo. Tutto questo ha lasciato bene intravedere come i rapporti tra Tomaso e Michelle siano sereni nonostante nel corso delle ultime settimane si sia parlato di problemi e incomprensioni.

Michelle Hunziker intervistata da Chi parla della separazione da Trussardi

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi Michelle Hunziker ha parlato della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e della sofferenza legata a questo evento. “Ci sono persone che sono importanti e lo rimarranno per sempre”, sono state queste nello specifico le parole espresse dalla bellissima Michelle che ha poi proseguito “Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, e cioè perdonare me e perdonare lui, non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore, sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e rispettato e continuerò a farlo”. Michelle ha inoltre precisato come le coppie che hanno dei figli in realtà non si separano davvero e ha sottolineato che l’obiettivo deve essere quello di riuscire a salvare il bello che c’è stato sia per le bambine ma anche per loro stessi.

Michelle Hunziker rivela “Credo nell’amore”

La conduttrice televisiva ha poi concluso l’intervista rilasciata a Chi affermando “Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono ‘ho sofferto, mi chiudo’, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio: certo, la caduta è terrificante, ma poi ti rialzi. Ho visto gente rimettersi in gioco a 60 anni ed è rinata”.