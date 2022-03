Oggi è un altro giorno, Serena Bortone senza mezzi termini sul programma: “Non ho mai pensato che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi è un altro giorno è una delle trasmissioni più seguite della RAI alla cui conduzione si trova la bravissima Serena Bortone. La celebre giornalista, conduttrice e autrice televisiva ha di recente rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano Online facendo delle importanti rivelazioni sulla trasmissione da lei condotta. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Grande successo per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Sono moltissimi i telespettatori che sono soliti seguire con costanza e affetto Oggi è un altro giorno ovvero il programma televisivo di Rai 1 all’interno del quale puntata dopo puntata vengono ospitati personaggi celebri e vengono affrontati diversi argomenti. A condurre la trasmissione in questione è Serena Bortone che ogni giorno sempre di più dimostra di essere davvero all’altezza del programma che le è stato affidato. Inizialmente però non tutti erano d’accordo anzi erano molti a nutrire dei dubbi. A tal proposito nel corso dell’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano Online la conduttrice ha rivelato di aver avuto anche lei dei dubbi inizialmente. “Anch’io avevo dubbi. Non ho mai pensato ‘adesso arrivo su Raiuno e faccio il 15%’, anche perché sapevo che il più alto share prima di me era il 12,5%…”, queste di preciso le sue parole. A proposito del giudizio espresso da altri nei suoi confronti ha invece dichiarato “Ognuno è libero di dare giudizi…”.

Le parole di Serena Bortone sul cambiamento del celebre programma di Rai 1

L’intervista di Serena Bortone a Il Fatto Quotidiano Online è poi proseguita con l’analisi dei cambiamenti che hanno interessato il programma da lei condotto. Oggi è un altro giorno infatti appare oggi un po’ tanto diverso rispetto a come si presentava in origine, e proprio a tal proposito la conduttrice ha rivelato di aver molto lavorato per apportare tali cambiamenti che hanno comunque dimostrato una crescita degli ascolti ogni mese sempre di più. Segno questo che i cambiamenti sono piaciuti al pubblico. A proposito di questo la conduttrice ha dichiarato “Abbiamo sperimentato come è normale in un format nuovo e originale, prodotto internamente in azienda, ma fin dall’inizio abbiamo capito che l’ascolto si andava via via consolidando…”

Le indiscrezioni sulla prossima edizione

In ultimo, sempre nel corso dell’intervista sopracitata, la conduttrice ha poi fatto delle rivelazioni sulla prossima edizione di Oggi un altro giorno rivelando appunto che probabilmente sarà possibile assistere ancora una volta a dei cambiamenti. “Vedremo cosa inventarci. Un po’ la realtà ci detta l’agenda. Un po’ dovremo sempre cambiare. È l’unica chiave…”, queste le sue parole.