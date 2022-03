Barbara D’Urso: “Ho avuto un corteggiatore in prova”, lui: ”Bugiarda”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso è una nota conduttrice italiana, la quale nel corso della sua vita è stata da sempre molto riservata. Pare che lo scorso fine settimana sia stata protagonista di una particolare intervista che ha rilasciato nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin. Ebbene, sembra che questa intervista in qualche modo abbia scatenato la reazione del suo ex fidanzato Francesco Zangrillo. Quest’ultimo dopo aver ascoltato le parole della conduttrice, pare si sia lasciato andare ad un lungo sfogo. Ma cosa ha dichiarato? Facciamo un pò di chiarezza.

Barbara D’Urso e le dichiarazioni sul suo ex fidanzato che fanno storcere il naso al diretto interessato

Ebbene, la conduttrice televisiva che si appresta tra l’altro a condurre il programma La pupa e il secchione, lo scorso fine settimana è stata protagonista nello studio di Verissimo. Ha rilasciato un’intervista molto interessante a Silvia Toffanin parlando del suo lavoro ma anche della sua vita privata. La conduttrice avrebbe ammesso di essere single e di aver avuto “un corteggiatore in prova”. Pare proprio che la conduttrice si riferisse al suo ex fidanzato Francesco Zangrillo.

Francesco Zangrillo , parla l’ex fidanzato di Barbara deluso dalle sue parole

Quest’ultimo, dopo aver ascoltato le parole della conduttrice pare sia voluto intervenire per dire la sua al riguardo. I due sono stati paparazzati diverse volte insieme, per lo più a cena. Di questa storia se ne è parlato per diversi mesi, nonostante comunque i due abbiano cercato in tutti i modi di vivere questa relazione lontano dai paparazzi. Lui è un broker assicurativo di 48 anni e dunque molto più giovane di Barbara che di anni ne ha invece 64. Ad ogni modo, l’uomo nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, spiegando la relazione che ha avuto con Barbara. Secondo Francesco tra i due ci sarebbe stata una vera e propria storia d’amore.“Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male”. Queste ancora le sue parole, sottolineando come la loro storia sia stata piuttosto seria visto che Barbara avrebbe conosciuto i figli di Francesco.

Le parole e lo sfogo del 48enne

“Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati nella maniera giusta i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella”. Queste ancora le parole di Zangrillo, provando ad immaginare che Barbara abbia pronunciato quelle parole solo per “vendetta“. Insomma, Zangrillo pare non volesse più vivere questa storia di nascosto ma alla luce del sole. Poi sul finire dell’intervista, l’uomo avrebbe comunque speso delle belle parole per la conduttrice, definendola una persona davvero fantastica con la quale ha vissuto tante belle emozioni.