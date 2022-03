Il cantante mascherato, ci sarà la quarta edizione ma …

0 SHARES Condividi Tweet

Cresce sempre di più, puntata dopo puntata, il numero dei telespettatori che con costanza e molto affetto amano seguire il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci ovvero Il cantante mascherato. E proprio gli ottimi risultati ottenuti hanno fatto sì che venisse confermato il programma ancora una volta per una quarta edizione. Ma esattamente, per quando è previsto l’inizio di questa nuova edizione?

Il Cantante Mascherato confermato per la quarta edizione

A chi non è mai capitato di aver visto almeno una puntata de Il cantante mascherato? Questo è il nome del programma televisivo condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1 dal gennaio del 2020. Si tratta di un talent show musicale al quale sono soliti partecipare diversi personaggi dello spettacolo e del mondo della musica che si divertono a mettersi in gioco con delle sfide canore assolutamente anonime. Infatti nessuno sa con certezza chi si nasconde sotto la maschera e l’identità viene svelata soltanto nel momento in cui vengono eliminati e quindi smascherati. Nonostante sia ancora in onda la terza edizione ecco che è delle ultime ore la notizia secondo la quale il programma in questione sembrerebbe essere stato già confermato per la sua quarta edizione con alla guida sempre Milly Carlucci. Tale conferma rappresenterebbe quindi una piena fiducia dell’azienda Rai nei confronti della conduttrice.

Grande successo per il programma condotto da Milly Carlucci

Per qualsiasi programma trasmesso in televisione ad essere considerato importante è il risultato ottenuto e quindi quelli che sono gli ascolti registrati. Infatti proprio il giorno dopo la messa in onda della puntata grazie agli ascolti ottenuti un programma viene considerato vincente oppure no. Il cantante mascherato anche se non è riuscito ad ottenere grandi numeri come ad esempio Tale e Quale Show viene comunque considerato un programma di grande successo i cui numeri sono sempre più in crescita. E proprio per tale motivo sembrerebbe essere stato confermato per la sua quarta edizione.

Quando verrà trasmessa la quarta edizione de Il cantante mascherato

In tanti si stanno domandando nelle ultime ore quando verrà trasmessa la quarta edizione de Il cantante Mascherato. In realtà rispondere a questa domanda non è ancora possibile, e questo perché non è ancora chiaro quando andrà in onda un altro programma di grande successo condotto da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle. Secondo alcune indiscrezioni quest’ultimo programma dovrebbe essere trasmesso tra l’autunno e la primavera, e quindi probabilmente si saprà qualcosa sulla messa in onda de Il cantante mascherato soltanto dopo aver chiarito quando verrà trasmesso l’altro programma Rai di Milly Carlucci.