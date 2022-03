Oggi è un altro giorno, Lino Banfi racconta che Papa Francesco gli ha detto: “Voi dovete …”

0 SHARES Condividi Tweet

È stato un racconto molto emozionante quello fatto da Lino Banfi a Oggi è un altro giorno. All’interno del celebre programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone ecco che il noto attore italiano ha raccontato di aver incontrato pochi giorni fa Papa Francesco, di aver tanto chiacchierato e di aver anche pregato insieme al Pontefice.

Lino Banfi ospite di Oggi è un altro giorno

Tutti conoscono e amano Lino Banfi ovvero il celebre attore ma anche comico, sceneggiatore ed ex cabarettista italiano noto a tutti come il ‘nonno d’Italia’. L’attore ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha raccontato di avere avuto il piacere e l’onore di incontrare, alcuni giorni fa, Papa Francesco e di aver avuto anche l’onore di poter pregare insieme a lui. “Abbiamo chiacchierato molto e ho cercato di farlo sorridere”, queste di preciso le parole pronunciate da Lino Banfi che ha poi continuato rivelando di aver anche ricevuto una speciale dedica da Papa Francesco su un libro. Proprio il giorno precedente all’incontro con il Papa l’attore aveva festeggiato 60 anni di matrimonio con la moglie. E proprio in occasione di questo speciale evento il Pontefice ha scritto per lui delle bellissime parole.

La dedica di Papa Francesco per Lino Banfi

Lino Banfi nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone ha reso note le parole che Papa Francesco gli ha scritto nella dedica. “Al mio amico nonno d’Italia per il bene che fa, per l’anniversario del suo matrimonio e perché continui a pregare…”, queste le parole del Pontefice. L’attore entrato nel cuore di milioni di persone per aver interpretato il ruolo di ‘Nonno Libero’ in Un Medico in Famiglia ha poi proseguito raccontando “Mi ha messo a mio agio, e ha cominciato a ridere quando gli ho detto “Non capisco perché si chiamano bellici perché sono bruttici”.

Lino Banfi racconta l’incontro con Papa Francesco

“Ho avuto un premio alla carriera incredibile. Ho chiesto di essere amici e lui ha detto “lei lo è già amico”. Il Papa ha detto che faccio bene all’umanità e questo ti spiazza, dici “io non posso non voler bene a questa persona”.Lino Banfi ha così continuato a raccontare dell’indimenticabile incontro con Papa Francesco. Il momento più emozionante è stato però quello durante il quale l’argomento di cui si è parlato riguardava proprio la moglie dell’attore ormai da un po’ di tempo affetta da Alzheimer. A tal proposito ha raccontato “Quando abbiamo chiacchierato di mia moglie ha cambiato faccia. Abbiamo fatto 60 anni di matrimonio e mia moglie mi aveva detto “Visto che vai dal Papa, che è più vicino a Gesù, pregalo se ci fa morire insieme”. Si è quasi commosso e mi ha detto “Mi sarebbe piaciuto tanto poterlo fare, ma voi dovete vivere a lungo“.