Vittorio Sgarbi una furia contro Lilli Gruber: “La più …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tutti conoscono Vittorio Sgarbi per la schiettezza con cui è solito esprimere i suoi pensieri. Il noto critico d’arte infatti non ha mai paura di esprimere ciò che pensa, anche se questo significa dover andare contro alcune persone. Ed ecco che proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando delle parole espresse da Sgarbi nel corso di un’intervista rilasciata ad Affaritaliani.it. Intervista nel corso della quale ha espresso il suo pensiero su alcuni giornalisti italiani utilizzando in alcuni casi delle parole poco carine. Ma esattamente a chi ha fatto riferimento e in che modo? Facciamo un po’ di chiarezza.

L’Intervista di Vittorio Sgarbi ad Affaritaliani.it

Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle parole espresse da Vittorio Sgarbi nel corso dell’intervista rilasciata ad Affaritaliani.it . Il noto critico d’arte si è nello specifico espresso su alcuni giornalisti attualmente impegnati nel racconto della terribile guerra in Ucraina. Nello specifico Sgarbi si è occupato di dare un voto ad alcuni giornalisti e più nello specifico si è espresso su Enrico Mentana, Nicola Porro, Lilli Gruber e Barbara Palombelli. A proposito di Enrico Mentana senza alcun problema ecco che Sgarbi si è espresso paragonandolo addirittura a Putin. “Occupa gli spazi di tutti, Mentana è come Putin. Si comporta esattamente come lo zar, lui occupa lo spazio degli altri, nel caso del Quirinale per 15 ore dicendo sempre le stesse cose noiose. Perfino la povera Tiziana Panella è diventata sua ospite“, queste di preciso le sue parole.

Il pensiero di Sgarbi su Nicola Porro

Vittorio Sgarbi ha poi proseguito la sua intervista giudicando il lavoro svolto dal noto giornalista Nicola Porro a proposito del quale si è però espresso positivamente rispetto a quanto fatto con Mentana. A proposito del noto giornalista e conduttore televisivo ha infatti dichiarato “L’unico non schierato. È evidente che Putin ha torto in quanto ha iniziato questa azione militare, ma quante guerre hanno fatto gli Stati Uniti? Pensiamo solo all’Iraq, alla Libia, all’Afghanistan…”.

Le dure parole su Lilli Gruber: “La sua è la peggiore trasmissione televisiva”

Piuttosto dure sono state poi le parole espresse nei confronti di Lilli Gruber ovvero la giornalista e conduttrice del programma “Otto e mezzo”. “La sua è la peggiore trasmissione televisiva per contenuti e ospiti, ma è la migliore come ritmo”, queste le parole espresse da Sgarbi che in riferimento alla trasmissione sopracitata ovvero Otto e mezzo ha dichiarato che questa è per lui “la trasmissione più tendenziosa di tutte. Lei ha già la verità in tasca, però il suo ritmo narrativo è intelligente grazie al fatto che ha pochi ospiti”. In ultimo si è poi espressa su Barbara Palombelli definendola “l’anti Gruber”.