Barbara D’Urso, l’ex Francesco Zangrillo senza mezzi termini “Non ha accettato i motivi della fine”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso nei giorni scorsi è stata ospite a Verissimo e sembra che nel salotto di Silvia Toffanin abbia finalmente rotto il silenzio sulla sua vita privata. In genere la conduttrice è stata molto riservata e soltanto in rare occasioni si è sbilanciata. Per questo motivo sostanzialmente in questi ultimi anni di lei e della sua vita sentimentale non abbiano saputo nulla. Un pò di tempo fa però, la conduttrice è stata paparazzata insieme ad un uomo. Stiamo parlando di Francesco Zangrillo, un noto broker assicurativo. I due sarebbero stati paparazzati insieme in diverse occasioni, quasi sempre a cena fuori. Poi ad un certo punto, i due non sarebbero più apparsi insieme. Ad ogni modo, dopo l’ospitata di Barbara a Verissimo, sembra che l’uomo abbia deciso di parlare e di raccontare la verità su quella che è stata la loro relazione.

Barbara D’Urso nel salotto di Silvia Toffanin parla del suo ex fidanzato

Barbara D’Urso è stata ospite a Verissimo e sembra che in questa occasione abbia parlato non soltanto del suo lavoro e dei prossimi progetti, ma anche della sua vita privata. Nello specifico avrebbe parlato del suo ex fidanzato, Francesco Zangrillo definendolo “un corteggiatore in prova”.

Francesco Zangrillo non ci sta e attacca la D’Urso

Dopo aver ascoltato queste parole, ecco che Francesco ha deciso di dire la sua e lo ha fatto rilasciando un’intervista a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.“Cara Barbara non sono un corteggiatore in prova, non lo ero neanche allora. Semplicemente sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male. E siccome per me i miei figli sono l’unica cosa che conti davvero, mi sono irrigidito e, pur non volendo fare grandi dichiarazioni, voglio capire meglio. Io sono una persona per cui uno più uno fa due” . Queste le parole di Zangrillo dichiarate nel corso dell’intervista rilasciata a Chi. Ed ancora “Se sto con una donna ci sto, siamo una coppia; ho vissuto una relazione, un rapporto bello, le cose possono chiudersi, ma questo non significa… Poi lei è sempre stata attentissima a tutto, non capisco questa scivolata”. L’uomo poi avrebbe aggiunto che la separazione tra i due è avvenuta di comune accordo quando si è capito che purtroppo non poteva esserci futuro. A quanto pare, lui avrebbe voluto vivere una relazione alla luce del giorno, senza più nascondersi.

Lo sfogo dell’ex compagno di Barbara

“Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati nella maniera giusta i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella. Ripeto, la nostra è stata una bella storia e lei è una donna fantastica, però, so che a parti invertite sicuramente avrebbe detto qualcosa. Dunque lo dico anche io: “Non ho gradito”. Ma non è finita qui, visto che poi l’ex fidanzato di Barbara avrebbe aggiunto altro. “Se proprio non possiamo dire “fidanzato”, troviamo una parola che vada bene a entrambi, anzi, che vada bene a tutti, ai figli e ai genitori. E facciamolo non solo per me, ma anche per i prossimi futuri fidanzati che, probabile, non saranno mai fidanzati”.