Antonella Elia massacrata: “E’ difficile …”

Antonella Elia è un noto personaggio pubblico ed in questi anni è stata al centro del gossip per via della sua vita privata. Ha preso parte al Grande Fratello come concorrente, poi ha partecipato a Temptation Island vip insieme al fidanzato Pietro Delle Piane. Poi ha ancora preso parte al Grande fratello vip come opinionista. Ha sempre dimostrato di avere un bel caratterino, schietta e sincera e senza peli sulla lingua. Sempre di lei in questi giorni ne ha parlato Barbara Alberti, la quale ha rilasciato un’intervista pubblicata su Novella 2000. La nota scrittrice sembra abbia parlato di diverse donne dello spettacolo tra cui anche Antonella Elia. Insieme hanno preso parte alla quarta edizione del Grande fratello vip come concorrenti. Ma cosa ha dichiarato la scrittrice su Antonella Elia?

Barbara Alberti parla di Antonella Elia e non nasconde l’ostilità nei suoi confronti

Antonella Elia nei giorni scorsi è stata menzionata da Barbara Alberti. La nota scrittrice sembra abbia rilasciato un’intervista molto interessante e pare che abbia parlato proprio della nota conduttrice e opinionista. Ma cosa ha detto sulla Elia. Sembra che la scrittrice abbia parlato della Elia e non sembra aver nascosto l’ostilità nei suoi riguardi.“Ho avuto difficoltà a reggere l’ostilità di Antonella Elia…Al mio arrivo nella casa mi ha omaggiato di un abbraccio di dodici minuti, ma nel tempo a venire mi avrebbe rivolto solo colpi bassi…”.

La frecciatina velenosa nei confronti della Elia

Queste le parole della scrittrice che nel corso della stessa intervista, ha voluto mandare una frecciatina velenosa nei confronti della Elia che tra l’altro sarà nella giuria de La Pupa e il secchione.“Ho scoperto che questo tipo di atteggiamento che ha avuto con me al GF Vip era una sorta di format che ha adottato pure con il fidanzato…”. Queste ancora le parole di Barbara Alberti che ha riconosciuto ancora alla Elia il fatto di essere stata brava a trovare e creare delle dinamiche all’interno della trasmissione, il Grande fratello vip.“Non come me che da quell’avventura ho preso solo il meglio, come fosse una villeggiatura…”, ha dichiarato ancora la Alberti.

Antonella nella giuria de La pupa e il secchione, la Alberti guarderà il programma?

Alla domanda, se guarderà il programma La pupa e il secchione, una volta che ci sarà Antonella, sembra che Barbara abbia risposto di si perché comunque alla conduzione c’è Barbara D’Urso.