Fabio Fazio nella bufera, scrive un tweet e il web lo distrugge

Ieri, martedì 8 marzo 2022 è ricorsa la giornata internazionale della donna e di conseguenza sono stati in tanti ad esprimere dei pensieri proprio a favore delle donne. Diversi personaggi pubblici, sui social hanno espresso il loro pensiero e hanno sottolineato la grandezza e la forza delle donne. Alcuni tweet e post sembra che però non siano passati inosservati. Uno di questi è stato quello di Fabio Fazio. Le parole scelte dal noto conduttore sembra che non siano proprio piaciute a tanti. Ad intervenire sembra sia stata anche la giornalista Rula Jebreal ed ancora la presidente di Fdl che però si è schierata dalla parte del conduttore. Ma cosa ha scritto nello specifico il noto conduttore de Il tempo che fa?

8 marzo, Festa della donna il post di Fabio Fazio scatena il putiferio su Twitter

“Oggi è l’u marzo, festa della donna. La donna è colei che dà la vita. La guerra è l’esatto contrario. Non si può non pensare a tutte le madri e le mogli straziate per il dolore di questa e di tutte le altre guerre”. Sono state queste le parole scritte da Fabio Fazio che nel giro di pochi istanti hanno letteralmente scatenato un putiferio sui social. Diversi follower hanno commentato il post e sembra che in tanti si siano scagliati proprio contro il conduttore. Tra questi sembra che ci siano anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Piovono commenti negativi e critiche sotto al tweet del noto conduttore

La scrittrice Giulia Blasi ad esempio sembra aver detto «non è una festa, non siamo funzioni della vita degli uomini, e molte donne ucraine in questo momento sono al fronte come combattenti attive». Poi ancora sembra che la giornalista Rula Jebreal abbia aggiunto il suo di commento. «Il miglior modo di celebrare le donne è l’inclusione. Serve che ogni giorno, non solo oggi siano coinvolte più giornaliste, inviate di guerre, analiste e attiviste… La parità va implementata, non elogiata». Queste ancora le parole della scrittrice.

Anche gli uomini solidali con le donne, Fabio attaccato

Ma i commenti sotto al post non sono di certo finiti. “Quindi chi non ha potuto o voluto essere madre non è una donna” , avrebbe fatto notare qualche utente donna. “Praticamente Fabio Fazio ha descritto la Madonna Addolorata”, ha scritto ancora un altro utente. A commentare e criticare pare non siano state solo le donne, ma anche gli uomini. Un utente ad esempio avrebbe scritto “Un pensiero anche alle donne straziate dal dolore e che non sono mogli e madri”.