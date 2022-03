Blanco e Mahmood svelano cosa accadrà all’Eurovision

0 SHARES Condividi Tweet

Mahmood e Blanco sono i vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2022 ed a distanza di un mese sembra che il loro singolo stia continuando ad avere un grandissimo successo. Il brano Brividi, con cui la coppia ha vinto questa manifestazione canora sta continuando, quindi ad essere il singolo più trasmesso dalle radio ed anche uno tra i più venduti nel nostro Paese. I due giovani cantanti da un mese a questa parte stanno portando avanti tanti impegni professionali e sono già pronti per partecipare all’Eurovision Song Contest che quest’anno avrà luogo proprio in Italia ed esattamente a Torino. Nei giorni scorsi sembra abbiano anche rilasciato un’intervista a Radio Italia parlando anche dei loro progetti futuri. Ma cosa hanno dichiarato?

Mahmood e Blanco, continua il grande successo con il brano Brividi

Mahmood e Blanco da un mese a questa parte stanno registrando davvero un successo strepitoso, grazie al loro singolo Brividi con cui hanno vinto l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Sono in molti a chiedersi se i due abbiano intenzione di fare altro insieme o se questo brano sia stata un’eccezione. Di questo e di tanto altro ne hanno parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Italia.

I due pronti per la loro avventura all’Eurovision Song contest

“Sì c’è un problema tecnico per l’Eurovision, perché la canzone è troppo lunga. Cercavamo in tutti i modi di accorciarla. Abbiamo provato a dire ‘ok l’ultima parte la cantiamo senza base’. Niente, sono proprio 3 minuti e dopo non so, ma ti chiudono le tende. Quindi adesso non so, Michelangelo sta cercando di fare l’impossibile. Lui dovrà tagliare 30 secondi e in una canzone sono tanti. Avrete quindi una versione diversa da quella del Festival, ma vi giuriamo che sarà bellissima comunque“. Queste le parole dichiarate da Mahmood.

Mahmood commenta la partecipazione di Achille Lauro alla manifestazione

Quest’ultimo sembra che poi abbia parlato dell’Eurovision e pare che abbia così commentato il fatto che Achille Lauro prenderà parte alla gara come rappresentante di San Marino. “Sì ho sentito il pezzo che ha portato al Festival di San Marino. A me piace di più questo nuovo di quello che aveva portato a Sanremo“. Queste le parole di Alessandro, ma sembra che anche Blanco abbia detto la sua, dicendo di non saperne nulla. “Io non sapevo niente. Sono un po’ fuori dal mondo in questo periodo. Non sapevo ci fosse anche lui“.

E sul futuro? Alessandro e Riccardo non escludono nuovi progetti insieme

Per quanto riguarda il futuro, sembra che entrambi abbiano parlato e anticipato qualcosa. “Di Blanco mi piacciono tante cose. Del suo carattere, il fatto che quando sono un po’ giù, un po’ preso male, un po’ stanco, dice sempre qualcosa che mi tira su il morale“. Questo quanto dichiarato da Mahmood, parole che in qualche modo sono state ricambiate da Riccardo. ”Apprezzo tante cose anche io di lui. Di Ale mi piace che sa tenermi tranquillo quando esagero. Siamo degli opposti che si equilibrano“. Queste le parole di Blanco. Ad ogni modo, i due hanno anticipato che potrebbero ancora collaborare insieme nei prossimi giorni. “Un album insieme? Stiamo lavorando sui nostri progetti, però sicuramente un giorno ci mettiamo e proviamo a fare qualcosa“. Queste ancora le parole di Mahmood.