Uomini e Donne, Tina Cipollari nella bufera, l’attacco è durissimo: “E’ insopportabile”

0 SHARES Condividi Tweet

Uomini e Donne è il programma condotto da Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Sicuramente sono tanti i telespettatori che ogni giorno seguono il programma in questione e le dinamiche che si vengono a creare tra i vari protagonisti. Sappiamo bene che una delle opinionisti del programma è Tina Cipollari, la quale non si risparmia mai dall’ esprimere i suoi pensieri ed i suoi giudizi, scontrandosi molto spesso con i vari protagonisti del programma. Nel corso di una delle ultime puntate pare che ci sia stato proprio uno scontro piuttosto accesa tra Tina Cipollari e Pinuccia. Pare che quest’ultima si sia lamentata addirittura con la conduttrice Maria De Filippi definendo Tina Cipollari insopportabile. Ma che cos’è accaduto in realtà tra le due?

Uomini e Donne, Vincenza e Alessandro ai ferri corti

Ebbene, come abbiamo già avuto modo di vedere nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne sembra sia accaduto qualcosa di inaspettato. La dama Vincenza sembra abbia comunicato di voler interrompere la conoscenza con Alessandro dicendo che purtroppo non è scattato nulla. Quest’ultimo pare che sia rimasto piuttosto male per la decisione presa dalla dama e pare si sia anche detto piuttosto meravigliato. “Con te mi trovo benissimo. Adesso mi deludi un pò. Ammiro la tua sincerità. Se tu vuoi fermarti nessuno ti dice niente”. Queste ancora le parole dell’uomo che inevitabilmente però ci sarebbe rimasto molto male.

La dama spiega il perché ha deciso di interrompere la relazione con Alessandro

Vincenza però avrebbe ancora aggiunto “Non si può stare con una persona solo perché parla, sono vedova da quattordici anni”. A queste parole Alessandro però avrebbe risposto dicendo “Non devo obbligare nessuno”. A quel punto è stata la stessa Tina Cipollari ma anche Gianni Sperti, ad andare contro Vincenza dicendo che la donna è stata poco coerente, visto che è arrivata in studio proprio per conoscere Alessandro. A quel punto la dama avrebbe aggiunto di essersi sentita in qualche modo frenata con il cavaliere anche per la differenza di età. “Io l’ho avuto mio marito. Non voglio fare lo stesso errore“, avrebbe detto ancora Vincenza.

Interviene Maria De Filippi e chiede il parere di Pinuccia

A quel punto Maria sarebbe intervenuta ed avrebbe espresso il suo punto di vista.“Può sembrare un discorso crudo però lo faccio, quando lei dice che suo marito è più grande di lei, perchè pensa che in futuro sia lei che si occupa di lui”. Maria a quel punto avrebbe tirato in ballo Pinuccia, la quale avrebbe detto “Ero quasi contenta” e pare abbia aggiunto di non avere neppure rancore.

E’ scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia

E’ stato a quel punto che Tina avrebbe attaccato la donna dicendo “Non ci credo che ti è dispiaciuto“. La dama però, piuttosto infastidita dalle parole di Tina avrebbe detto ancora “Non c’è l’abbiamo più la pazienza di sentire questa donna”.Pinuccia dopo aver continuato a sentire le lamentele di Tina avrebbe detto “Ci vuole tanta pazienza in questa trasmissione. Io non ce la faccio più“. Alessandro sembra poi aver detto“Siamo stati bene. E’ diventato quasi amore verso di me, mentre io non ti ho mai ricambiato, io non ho rancore con te”.