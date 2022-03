Barù, l’ex fidanzata Victoria Cabello svela che …

0 SHARES Condividi Tweet

Uno dei protagonisti di questa edizione 2022 del Grande Fratello vip sembra essere proprio lui Barù, il quale è stato da sempre molto riservato ed anche all’interno della casa non ha mai voluto parlare della sua vita privata. In queste settimane lo abbiamo visto tanto vicino a Jessica Selassiè, anche se sostanzialmente non c’è stato nulla di importante tra i due.



Nathaly Caldonazzo su Barù e le pesanti parole su di lui “Barù è gay”

Ebbene, su Barù sembra che si sia espressa alcuni giorni fa Nathaly Caldonazzo, quando era ancora all’interno della casa. “Barù per me è gay perchè odia le donne”. Questo quanto dichiarato da Nathaly parlando proprio di Barù. Parole molto pesanti quelle pronunciate dalla Caldonazzo. Alfonso Signorini avrebbe chiesto a Barù se il pensiero della Caldonazzo fosse veritiero, ma il noto enologo avrebbe risposto di no aggiungendo anche di essere piuttosto tranquillo, riguardo il suo orientamento sessuale.



Alfonso Signorini chiede a Barù notizie sul suo orientamento sessuale

“Ripeto che vengo da un ambiente super inclusivo. I miei amici, parenti addirittura mia nonna, tutti davvero molto gay friendly. Il mio padrino è gay tra le tante cose. Quindi non è che sono stato represso. Anzi ero circondato da persone aperte e che non avrebbero avuto nessun problema se fossi stato con un uomo”. Questo quanto dichiarato da Barù rispondendo ad Alfonso che tra l’altro nei giorni scorsi pare avesse descritto lo stesso Barù come uno sciupafemmine. Ad ogni modo, riguardo la sua vita privata c’è sempre stato il massimo riserbo.La relazione di Barù con Victoria Cabello, la foto sul web

Si conosce soltanto una delle sue ex fidanzate, ovvero Victoria Cabello, che tra l’altro proprio quest’anno è nel cast di Pechino Express. Nel corso di un’intervista la Cabello sembra che parlato dei suoi ex amori, abbia proprio parlato di Barù e pare che abbia parlato della sua eterosessualità.



Le parole della Cabello sul gieffino

“Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del “ciao come sto” direbbe “brava” e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable. E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: “Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente”». Queste ancora le parole della Cabello. Non ci sono tante foto di Barù e Victoria insieme, tranne una che risale al 2013 e che è stata pubblicata da Diva&Donna. I due sarebbero rimasti insieme per circa un anno ma poi si sarebbero lasciati per dei motivi che non sono stati resi noti.