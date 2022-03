Adriana Volpe duramente attaccata “E’ un’opinionista senza opinioni. Bruganelli forever”

0 SHARES Condividi Tweet

Adriana Volpe è l’opinionista del Grande fratello vip 6 e sembra che insieme a Sonia Bruganelli abbiano fatto un buon lavoro per questi sei lunghi mesi. Il programma sta per volgere al termine, mancano soltanto pochi giorni alla finale ed ormai i giochi sembrano essere stati fatti. Ad ogni modo, in questi giorni di Adriana sembra ne abbia parlato un’ex coinquilina, ovvero Rita Rusic. Le due sembra che abbiano condiviso un’esperienza all’interno del programma, ma già all’epoca pare che tra le due non corresse proprio buon sangue. Ebbene, sembra proprio che nel corso di una recente intervista che Rita ha rilasciato a Chi, sembra essersi completamente scagliata contro la Volpe. Ma per quale motivo? Cosa ha dichiarato?

Adriana Volpe e Rita Rusic hanno condiviso la stessa esperienza al Gf vip

Adriana Volpe e Rita Rusic hanno condiviso un’esperienza molto importante, come quella del Grande fratello vip. Già all’interno della casa sembra che le due non avessero avuto dei buoni rapporti ed a distanza di qualche tempo continua ad essere ancora così. Ebbene, in questi giorni Rita Rusic nel corso di un’intervista piuttosto recente sembra aver rilasciato un’intervista a Chi, scagliandosi completamente contro l’opinionista del Grande Fratello vip.

Le parole al veleno della Rusic contro Adriana

“Certo che sto seguendo il GF Vip. Faccio il tifo per Signorini e simpatizzo molto per l’opinionista Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete“. Queste le parole di Rusic che ha criticato ancora una volta la nota opinionista per il ruolo che ha avuto all’interno del programma.

L’ex gieffina non nasconde la sua antipatia per la Volpe ed elogia la Bruganelli

“Che devo dire, soltanto ‘Bruganelli forever!’. Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che scatole questa qui. Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente“. Queste ancora le sue parole. Ma come reagirà la Volpe a questi attacchi della sua ex coinquilina? Conoscendo la Volpe, che non si fa scivolare nulla addosso, sembra proprio che nei prossimi giorni in qualche modo commenterà le frasi della sua ex coinquilina, se non altro attraverso i social, come ci ha abituati in questi mesi.